الموت يغيب المشجع المعروف خالد الكمشكي إثر نوبة قلبية مفاجئة

مدرج صحار يفقد أحد أعمدته الرئيسية ودعت الاسرة الكروية بالسلطنة عامة ونادي صحار خاصة ظهر أمس المغفور له بإذن الله تعالى خالد بن محمد الكمشكي أحد أبرز المشجعين المخلصين للكيان الأخضر (صحار) والذي يعد واحدا من النماذج المحبة لفريقها رغم كل الإخفاقات التي صاحبت مسيرته، ولم يتوان يوما في الوقوف خلف ناديه بأي مكان وزمان رغم طول المسافات ، وكان – رحمه الله – من أوائل الأشخاص الذين أطلقواعلى جماهير صحار لقب (التماسيح) ، كما يعتبر قدوة يقتدى بها في كل ما من شأنه خدمة الرياضة العمانية في مختلف المجالات ، وكان فاعلا وداعما قولا وفعلا لمسيرة نادي صحار ومجلس الجماهير الذي كان يعتبره بمثابة بيته الثاني نظرا للعلاقات الوطيدة التي تربطه مع أبناء ولايته والنادي الأخضر دائما وأبدا .

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