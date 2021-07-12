الأهلي السعودي يتعاقد مع الكرواتي براداريتش

الرياض ـ د. ب. أ:

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط الكرواتي فيليب براداريتش لمدة موسمين، وذلك بعد نهاية عقد إعارته من كالياري الإيطالي إلى العين السعودي.ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” في وقت مبكر من صباح امس مقطع فيديو قصير عبر خلاله اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع الأهلي.ولم يكشف الأهلي القيمة المالية للعقد، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب الكرواتي وقع للأهلي عقدا تصل قيمته إلى 5ر1 مليون يورو.وسبق لبراداريتش أن مثل فريقي ريجيكا وهايدوك الكرواتيين وسيلتا فيجو الإسباني إلى جانب كالياري الإيطالي.وكان اللاعب الكرواتي قد انضم للعين السعودي في صيف عام 2020 قادما من كالياري على سبيل الإعارة، ورحل بنهاية الموسم الماضي ليعود لفريقه الإيطالي.ويسعى الأهلي، إلى حل أزمته المالية من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، التي تمكنه من إبرام التعاقدات، حيث حل بالمركز الثالث بين الأندية الأكثر ديونيا، بقيمة 124 مليونا و383 ألفا و600 ريال.وشارك فيليب، في الموسم الماضي، مع العين في 27 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف أخرى.وفي نهاية الموسم، هبط العين إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.