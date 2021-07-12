اليوم … اللجنة الأولمبية العمانية تكشف تفاصيل مشاركة السلطنة فـي أولمبياد طوكيو

المشاركة بـ 4 لاعبين حصلوا على بطاقات الدعم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

■■ تكشف اليوم اللجنة الاولمبية العمانية تفاصيل مشاركة السلطنة في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس القادم وذلك في اللقاء الصحفي الذي يعقد في الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الأكاديمية الأولمبية العُمانية بحضور السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة وطه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة وجميع المشاركين في الدورة والوفد المُشارك في الأولمبياد. ■■

وسيتم خلال اللقاء تسليط الضوء على التفاصيل المتعلقة بالمشاركة في الأولمبياد وبرامج الإعداد التي حظي بها اللاعبون المشاركون بعد حصولهم على بطاقات الدعم وهم السبّاح عيسى بن سمير العدوي، والعدّاء بركات بن مبارك الحارثي، والرامي حمد بن سعيد الخاطري، والرباع عامر بن سالم الخنجري.

كما سيتم التطرق إلى أهم الإجراءات الإرشادية للرياضيين والإداريين والتي سيتم العمل بها في طوكيو، وقواعد السلامة الوقائية الواجب التقيد بها للحماية من فيروس كورونا المستجد والتي ستتيح إقامة المنافسات الرياضية بشكل آمن وتوفير بيئة رياضية آمنة لجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية.

وقد أنهت اللجنة الأولمبية العُمانية جميع المتطلبات واستكملت كافة الإجراءات المتعلقة بالمشاركة، ويضم الوفد الرسمي كلا من السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية رئيس البعثة، وطه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة، وكاظم بن خان محمد البلوشي مدير البعثة، وعادل بن إبراهيم البلوشي الموفد الإعلامي، بالإضافة إلى شعيب بن محمد الزدجالي ضابط فحص المنشطات، والحكم الدولي عبدالمنعم بن خميس العلوي.

وستنطلق منافسات منتخبنا الوطني لألعاب القوى يوم 31 من الشهر الجاري، حيث تضم القائمة العداء بركات بن مبارك الحارثي الذي سيشارك في سباق 100 متر، ويرافقه المدرب محمد بن عبدالله الهوتي. وسيشارك السباح عيسى بن سمير العدوي في سباق 100 متر سباحة حرة، حيث ستقام التصفيات يوم 27 يوليو الجاري، ويرافقه مدربه أيمن بن حمد الكليبي.

كما سيمثل السلطنة في الرماية اللاعب حمد بن سعيد الخاطري الذي سيشارك في منافسات 50 م بندقية 3 أوضاع بتاريخ 2 أغسطس القادم ومعه مدربه سلطان بن سليم الرشيدي،والإداري سليمان بن حمد الهنائي وتضم قائمة رفع الأثقال الرباع عامر بن سالم الخنجري الذي سيشارك في وزن 81 كجم، حيث ستقام المنافسات بتاريخ 31 يوليو الجاري ويرافقه مدربه مازن بن حميد البدري.

مواصلة التدريبات

يواصل لاعبو المنتخبات الوطنية المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو حاليا تدريباتهم اليومية في مختلف المواقع حيث بدأ الرباع عامر بن سالم الخنجري تدريباته منذ عشر ايام عقب انتهاء اختبارات نهاية العام الدبلوم العام بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث كان من المفترض أن يشارك في معسكر خارجي ولكن تم رفض المعسكر الخارجي وتم الاكتفاء بمعسكر داخلي يقام بمجمع بوشر تحت اشراف المدرب العراقي مازن حميد البدري سيتم خلاله التركيز على العديد من الجوانب الهامة التي ستساهم في رفع المستوى الفني والبدني للاعب تعويضا عن المعسكر الخارجي حتى يكون اللاعب على اتم الجاهزية قبل المشاركة لأول في الاولمبياد في مسابقة رفع الاثقال والتي نالت البطاقة البيضاء تقديرا للمستوى الفني الرائع الذي قدمه اللاعب عامر الخنجري في البطولة العربية بالاردن ونال اشادة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الاثقال والذي قدم له دعوة للمشاركة في الاولمبياد .

كما يواصل السباح عيسى بن سمير العدوي تدريباته بجامعة CHUKYOU باليابان والتي يدرس فيها تخصص العلوم الرياضية تحت اشراف المدرب الياباني KUSANASHIKENTA المشهود له بالكفاءة والمهنية والخبرة في تدريب سباحي المستوى العالي حيث يحظى العدوي بمتابعة مكثفة تحت إشراف طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة بالاضافة الى متابعة من قبل الخبير الفني بالاتحاد الياباني والخبير الفني بالاتحاد العماني للسباحة الذين يحرصون على متابعة تدريبات عيسى العدوي ومساعدته على تحقيق الأهداف المرحلية والنهائية والمتمثلة في تحطيم أرقامه الشخصية وتحقيق أو الاقتراب من معايير المشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو2021م.

في المقابل سيخوض العداء بركات بن مبارك الحارثي معسكرا داخليا خلال الايام القادمة بمحافظة ظفار، حيث كان من المفترض ان يقيم معسكرا خارجيا لكن لظروف الطيران حاليا تعذر اقامته وتم الاتفاق بان يقيم معسكرا داخليا بصلالة كون الجوء سيساعد كثيرا على بذل مزيدا من الجهد والعمل على تحسين مستواه الفني وكان الحارثي خاض خلال الفترة الماضية معسكرا خارجيا في تركيا وشارك في عدة تجارب ودية استطاع فيها تحقيق ارقام شخصية جديدة .

اما الرامي حمد بن سعيد الخاطري يواصل كذلك هو الاخر تدريباته المكثفة للمشاركة في مسابقة 50 م بندقية 3 أوضاع ويطمح الى تحقيق نتائج ايجابية في مشاركة بالاولمبياد حيث استطاع ان يحقق العديد من ميداليات في عدة بطولات سابقة في مسابقة 50 م بندقية 3 أوضاع.

الجديربالذكر أن عدد الدول المتوقع مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يبلغ 205 دول، حيث يخوض مايقارب 11091 رياضيا غمار المنافسات في 33 لعبة و339 فعالية ستقام على 24 ملعبا. وسيشهد الأولمبياد ولأول مرة في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية عدم حضور الجماهير والمشجعين لمنتخباتهم من خارج اليابان وفق ما أعلنته السلطات اليابانية في شهر مارس الماضي بسبب مخاطرتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).