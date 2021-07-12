انطلاق بطولة النخبة للبولينج بصنعاء
انطلقت اليوم بصنعاء بطولة النخبة للبولينج "رجال"، ينظمها على مدى يومين الاتحاد العام للعبة.
وأسفرت منافسات الدور الأول التي خاضها 16 لاعباً وجرت من ستة أشواط على ستة خطوط مختلفة، عن تأهل ثمانية لاعبين إلى الدور الثاني للبطولة.
وبحسب نظام البطولة تقام يوم غد في اختتام البطولة المنافسات النهائية التي سيخوضها اللاعبون المتأهلون لحسم المراكز الثلاثة الأولى، يعقبها حفل الختام وتكريم الفائزين.
حضر منافسات اليوم رئيس اتحاد البولينج عصام الوادعي وأمين عام الاتحاد هاني عصده وعدد من أعضاء إدارة الاتحاد.
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