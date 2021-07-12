انت الان تتابع تفاصيل خبر أنباء عن إقامة السوبر الدولي في أوروبا 2022.. إليكم التفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أنباء عن إقامة السوبر الدولي في أوروبا بعام 2022 ، ترددت بالأمس، وكذلك في صباح اليوم، وجاء ذلك عقب انتهاء بطولة يورو 2020 أمس، بفوز المنتخب الإيطالي، بنتيجة 3/2 (بركلات الترجيح)، على حساب المنتخب الانجليزي، بضربات الجزاء، وكذلك بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا، أول أمس، تلك التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني باللقب، بعد فوزه على المنتخب البرازيلي، بنتيجة 1/0. وستقام هذه البطولة، عوضاً عن بطولة كأس القارات للمنتخبات، والتي كان مقرر لها أن تقام مارس 2019، قبل أن يتم إلغاؤها. فأليكم سريعا، تفاصيل إقامة كأس السوبر الدولي، وموعد ومكان إقامته، عبر سطور هذه المقالة، المقدمة لكم عبر بوابتنا الإخبارية: بوابة مصر فايف الإخبارية.

إقامة السوبر الدولي في أوروبا:

حيث يخطط كل من: يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، وكونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)، لإقامة مباراة بين المنتخب الإيطالي، الفائز ببطولة يورو 2020، ونظيره الأرجنتيني، هذا الفائز بطولة كوبا أمريكا، وذلك كبديل، عن بطولة كأس القارات للمنتخبات، والتي كانت تقام قبل عام، من تنظيم كأس العالم، وكان مقرر للنسخة السابقة من البطولة أن تلعب في مارس سنة 2019، قبل أن يعلن إلغاء تلك البطولة، من قبل فيفا (الإتحاد الدولي لكرة القدم).

موعد ومكان إقامة السوبر الدولي:

كما جاءت الأخبار، فأنه على الأرجح، سيقام السوبر الدولي، في أوروبا، وذلك بسبب احتراف، معظم لاعبي منتخب الأرجنتين، في الدوريات الأوروبية المختلفة، أما عن الدولة نفسها، التي ستحتضن المباراة، فلم تحدد بعد، ولكن البعض يرى أنه من الوارد اللعب في إيطاليا، بينما يرى البعض الأخر، أنه سيقع الاختيار، على اللعب على أرض محايدة. أما عن موعد إقامة كأس السوبر الدولي، فلم يحدد بعد وذلك بسبب قائمة المباريات المزدحمة، التي من المقرر أن يلعبها الفريقان، في الفترة القادمة، ولكنه وبشكل مبدئي، قد أعلن أن اللقاء سيكون في عام 2022.