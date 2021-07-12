اضبط الرسيفر على تردد قناة الاهلي الجديد 2021 وتابع أخبار ومباريات القلعة حمراء مباشر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن عن تردد قناة الاهلي الرياضة الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فهي من أحب القنوات الرياضية للعديد من الأشخاص وخاصة عشاق القلعة الحمراء ومحبي الكرة المستديرة في كل مكان، فنادي الأهلي له عشاق ومحبين ليس من مصر فقط بل من العديد من الدول العربية أيضاً، فهي من القنوات الرياضية التي تتابع كافة أخبار النادي الأهلي وتعرضها لحظة بلحظة مع تحليل كامل من كبار الرياضيين والمعلقين.
تتابع قناة الأهلي جميع أخبار ومباريات القلعة الحمراء في كافة الأنشطة الرياضية فهي غير مقتصرة على رياضة كرة القدم فقط، بل إن هناك متابعة لجميع أنشطة النادي الأهلي، وأيضاً انتخابات وتشكيل مجلس إدارة النادي فهناك متابعة مستمرة ودائمة بالإضافة إلى التنوع في البرامج الرياضية واستضافة العديد من نجوم الرياضة المصريين والعالميين أيضاً.
تردد قناة الاهلي نايل سات
حدث خلال الفترة الماضية الكثير من التغييرات والتعديلات على تردد القنوات فمثلما تغير تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية وأيضاً تردد قناة بطوط للأطفال، تغير أيضاً تردد قناة الاهلي الرياضية بسبب استخدام تقنية حديثة والتعديل والتطوير في أجهزة البث، حيث دائماً ما تحاول إدارة القناة التجديد واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11747
|27500
|عمودي
|3\4
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