نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الدوري السعودي لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم خبر عن موعد انطلاق الدوري السعودي لعام 2022 والذي يعد واحدًا من الدوريات القوية عالميًا التي ينتظرها مشجعي وعشاق الدوري السعودي والمتوقع بدايتها خلال الأيام القليلة القادمة وتستعد الأندية المنافسة بقوة وتتصارع على لقب الدوري السعودي وكل فريق يدعم لاعبيه نفسيًا أو من خلال التدريبات المكثفة أو بإضافة اللاعبين المتميزين إلى الفريق لتبدأ المنافسة بقوة مع الموسم الكروي الجديد من الدوري السعودي لعام 2022.

موعد انطلاق الدوري السعودي لعام 2022

تعد تلك البطولة واحدة من أهم البطولات التي ينتظرها عشاق كرة القدم وتحديدًا مشجعي الأندية السعودية،

فهي البطولة الرسمية في المملكة العربية السعودية وتعرف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان،

بقيمة مالية تصل إلى أكثر من أربعمائة وسبعون مليون يورو وبذلك فهي في المركز الثاني كأغلى مسابقة في القارة الآسيوية.

تعرف على موعد انطلاق الدوري السعودي لعام 2022

ننتقل في حديثنا عن موعد انطلاق الدوري السعودي لعام 2022 وهو الخبر الذي ينتظره الكثير من مشجعي فرق كرة القدم السعودية،

كما يتم اطلاق موسم جديد من الدوري السعودي في عام 12 أغسطس 2021 ،

ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2022 في شهر مايو إذا لم يحدث أي تغييرات مفاجئة في جدول المباريات.

ما هو نظام الدوري السعودي لعام 2022

كما يعتمد الدوري السعودي على طريقة النقاط وهي الطريقة الشائعة والمعتمدة في دول العالم المختلفة وذلك وفق توجيهات وتعليمات من اتحاد كرة القدم الآسيوي.

وبشكل رسمي يتأهل أول ثلاث فرق إلى دوري أبطال آسيا للمشاركة بفاعلية في دور المجموعات والثلاث فرق هما أصحاب المركز الأول، أصحاب المركز الثاني/ أصحاب المركز الثالث في الدوري وحامل لقب كأس الملك.

كما تم الإعلان أيضًا عن الثلاث فريق التي تعرضت للهبوط من الدوري وهي الفرق الموجودة في الترتيب الأخير للدوري وعلى الصعيد الآخر تصعد ثلاث فرق إلى الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

سيشهد الدوري تنافس بين 16 فرقة وهم:

الهلال الشباب الاتحاد التعاون الاتفاق النصر الفتح الأهلي الفيصلي الرائد ضمك الباطن أبها الحزم الفيحاء الطائي

حتى الآن لم يتم الإعلان عن السماح لحضور جماهير للمباريات وذلك بعد أزمة فيروس كورونا ولكن إذا تم السماح بذلك سيكون بعدد معين وفق الإجراءات الاحترازية.