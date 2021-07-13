نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز // في نهائي دوري الأبطال والقنوات المفتوحة الناقلة المباراة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة قناة بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأبطال الأفريقي في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا، كان الأهلي قد تأهل إلي النهائي على حساب الترجي التونسي بالتغلب عليه في نصف النهائي بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، بينما وصل فريق كايزر تشيفز للنهائي على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 1 – صفر بمجموع اللقاءين، وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

19.00 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

20.00 : بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر.

21.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

22.00 : بتوقيت المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، البحرين، الأردن، فلسطين، لبنان.

23.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز

جميع حقوق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تم شراءها من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية لمدة طويلة، ولقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز سوف يذاع على، شاشة قناة bein sports hd 4 حصرياٌ.

معلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز

أعلنت قنوات بي إن سبورت الفضائية عن معلق نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز، وهو المعلق المصري الشهير علي محمد علي، والاستوديو الحليلي سيقدمه الإعلامي المصري أيضاً أحمد فؤاد، وسوف يكون النجم وائل جمعه موجود للتحليل.

قرارات الاتحاد الأفريقي قبل اللقاء

قرر الاتحاد الإفريقي إخضاع الفريقين لنظام الفقاعة الطبية من أجل خروج المباراة بسلام دون الإصابة بفيروس كورونا.

المباراة سوف تقام بدون حضور جماهيري لنفس السبب.

تقرر خضوع الفريقين لمسحتين طبيتين قبل اللقاء واحدة قبل مغادرة الفريق لبلده والثانية قبل اللقاء ب 48 ساعة.

موعد مباراة الأهلي وكايز تشيفز

واجه الأهلي فريق كايزر تشيفز من قبل عام 2002 في بطولة السوبر الأفريقي، بعد حصول الأهلي على بطولة دوري الأبطال، وحصول كايزر تشيفز على بطولة الكونفدرالية، اللقاء أقيم في أستاد القاهرة الدولي، وحقق الأهلي اللقب بعد الفوز بالمباراة بنتيجة 4-1، تحت قيادة المدرب البرتغالي للأهلي مانويل جوزيه.

بطاقة مباراة الأهلي وكايز تشيفز