ماذا قال كومان بخصوص بقاء ميسي في برشلونة

أقر المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بأنه قلق بشأن سقف رواتب اللاعبين الذي تحدده رابطة الدوري الإسباني، والتي تعرقل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانتهى عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، ورغم الثقة بأنه سيظل لاعبا في برشلونة، لكنه من الناحية القانونية أصبح لاعبا حرا الآن ويستطيع التوقيع مع أي ناد آخر.

وأثار رئيس الليغا (الرابطة)، خافيير تيباس، شكوكا حول قدرة ميسي على التجديد في برشلونة قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في أغسطس، بسبب قانون اللعب النظيف، مشيرا إلى أن الرابطة لن تسمح لفريق برشلونة بتجاوز حدود الرواتب في المسابقة، من أجل تسهيل تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي.

وقال خافيير تيباس:"سيكون من المستحيل التوقيع مع ميسي بنفس شروط العقد القديم له، لا أعتقد أن هناك أي فريق في أوروبا يمكنه دفع هذا المبلغ في عقده السابق، وليس برشلونة فقط".

وتابع:"قرار بقاء ميسي أو رحيله لا يعود لي، وإنما لبرشلونة، أنا لا أعلم ما إذا كان سيلعب لهم الموسم القادم، لكن نأمل أن يتمكنوا من حل المشكلة حتى يبقى هنا في إسبانيا، نريد دائما استمرار أفضل اللاعبين هنا، كريستيانو رونالدو ونيمار غادرا (إسبانيا) ولكننا ما زلنا ننمو".

وقال كومان في بطولة خيرية للغولف عندما سئل عن مستقبل ميسي: "عندما لا يتم حل مشكلة ما، يجب أن تقلق".

وأوضح: "لكنني أثق تماما برئيسنا (خوان لابورتا) لإصلاح هذه المشكلة، وآمل (أن يحدث ذلك) لأنه من المهم جدا للنادي، ولكن أيضا بالنسبة لليغا، أن يبقى أفضل لاعب في العالم، وعلينا جميعا أن نبذل جهدا من أجله للبقاء معنا".

وتابع: "أخبرني لابورتا أمس أن أكون هادئا، وأننا نعمل على هذه المسألة ولدينا الثقة للتوصل إلى اتفاق مع ليو كي يستمر لبضع سنوات أخرى".

وقال كومان: "لقد أظهر (ميسي) دائما أنه يريد البقاء في برشلونة، وهم يعملون للتوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن النادي يعمل حاليا مع محاميه ووالده للتوصل إلى اتفاق رسمي، بعد انتهاء مشاركته (ميسي) في بطولة كوبا أمريكا.

وواصل: "ليو يلعب في كوبا أمريكا، ولديه أشياء أخرى في ذهنه، ونأمل أن يفوز بالمباراة النهائية ضد البرازيل. لقد بذل دائما كل ما لديه من أجل هذا النادي، ونأمل أن يبقى"، مؤكدا أنه لا يستطيع رؤية اللاعب البالغ من العمر 35 عاما يرتدي قميص ناد غير "البلوغرانا".

وأتم: "بالنسبة لي، يجب أن يبقى (ميسي) لأن ارتداء قميص آخر ليس جيدا. المؤشرات الحالية تؤكد أن ميسي لا يريد الرحيل، لكن برشلونة لا يستطيع التجديد له وتسجيله بشكل رسمي، بسبب الأزمة المالية ووجود عجز يصل إلى 200 مليون يورو".

ويجب على برشلونة معالجة مشاكله المالية والتخلص من سقف رواتبهم العالية، حيث تم الإعلان عن تجاوز الحد الأقصى بمقدار 174 مليون يورو، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحل يكمن في رحيل محتمل للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لكن كومان يود بقاءه.

وقال كومان، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "بيع غريزمان بسبب الوضع المالي لبرشلونة؟ سأعتمد على جميع اللاعبين في فريقي. إذا كان هناك أي دخل أو مصاريف، سأحتاج إلى قبول القرارات التي يتخذها النادي".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 58 عاما: "لا يزال أمامنا الكثير من الوقت. دعونا نرى من سيبقى ومن يذهب. لكن من الواضح أن تجديد عقد ميسي يعد الأولوية المطلقة".

وأوضح رونالد كومان: "غريزمان مهم جدا بالنسبة لي. إنه صفقة رائعة لبرشلونة وأظهر جودته. لقد قدم أداء جيدا، وهو لاعب جيد جدا. لكنني لا أعرف القرارات التي ستتخذ".

ويستعد ليونيل ميسي حاليا مع منتخب الأرجنتين لخوض المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، ضد نظيره البرازيلي، فجر الأحد المقبل، على ملعب "ماراكانا" الشهير، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصدر: وكالات