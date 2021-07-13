أدم ـ العمانية : تنطلق يوم الجمعة القادم السباقات التأهيلية للهجن المخصصة لفئة “الفطامين والحقايق” التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن في 44 ميدانًا بمحافظات السلطنة المختلفة.وتأتي السباقات بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه حكومة السلطنة للحفاظ على هذا الموروث الحضاري الذي يمثل عائدا اقتصاديًّا لمربي الهجن والمضمرين إضافة إلى التشجيع المستمر لهذه الرياضة العريقة من فئات المجتمع كافة؛ فقد أُنشئ لها أفضل الميادين المجهزة بالمرافق الضرورية كافة وتحظى بمتابعة واسعة على الصعيد الإعلامي والجماهيري وتُرصد لها الجوائزُ النقدية والعينية وكان الاتحاد العماني لسباقات الهجن قد أوكل إلى اللجان المحلية في الولايات عملية تنظيم هذه السباقات والإشراف عليها وتحديد عدد الأشواط والمسافات والفئات المشاركة فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق السباقات التأهيلية للهجن على مستوى محافظات السلطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.