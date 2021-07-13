الفارسي يكثف تدريباته فـي معسكره الخارجي بتركيا

أرضروم ـ العمانية :يكثف عدّاء المنتخب الوطني للشباب حسين الفارسي تدريباته البدنية في معسكره الخارجي في مدينة أرضروم التركية، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب التي تقام في كينيا خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس القادم.ويأتي المعسكر في إطار جهود الاتحاد العماني لألعاب القوى لتوفير البيئة الممكنة له وإكمال جاهزيته بعدما حقق رقمًا مؤهِلًا في سباق 800 متر عدوا، في زمن وقدره 1.50.79 دقيقة.ويواصل اللاعب تدريباته المكثفة منذ وصوله مدينة أرضروم، حيث بدأ بالتدريبات البدنية والعضلية في الأماكن المفتوحة، لينتقل بعدها الى تدريبات المضمار، وذلك بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والعضلية تحت إشراف مدربه الكويتي فهد الشمري في المعسكر الذي يستمر حتى 15 من أغسطس القادم. وقال فهد الشمري مدرب عدّاء المنتخب حسين الفارسي “ التدريبات مستمرة منذ وصولنا إلى تركيا وتحديدًا في مدينة أرضروم التركية وهي مدينة يقصدها جميع عدائي العالم للتدريب، لأنها منطقة مرتفعة عن سطح الأرض وهي مناسبة جدًا لتدريبات القدرة والتحمل ورفع معدل اللياقة البدنية، وهي مشابهة لموقع منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بكينيا، لذلك تم اختيارها لتكون مقرا لتدريبات لاعب المنتخب حسين الفارسي”، موضحًا أن التدريبات بدأت في غابات المنطقة ثم انتقلت إلى تدريبات المضمار.

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