مجلس إدارة اتحاد اليد يعتمد مشاركة المنتخب الأول فـي البطولة الآسيوية بإيران

إنهاء دوري الدرجة الأولى وتوزيع الجوائز المالية اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد مشاركة المنتخب الوطني الاول لكرة اليد للصالات في البطولة الاسيوية التي ستقام في يناير 2022 بايران، كما تم الموافقة على توصية لجنة المسابقات بانهاء الدوري وتوزيع الجوائز المالية المخصصة للدوري بالتساوي بين الأندية الستة المشاركة وذلك نظرا للخسائر المالية التي تكبدتها الأندية للاستعداد لهذه المسابقة في ظل الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا “ كوفيد ـ 19 “ حيث شارك في دوري الدرجة الاولى 6 اندية وهي مسقط ونادي عمان والسيب واهلي سداب ومجيس وصلالة . كما قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة المسابقات بالغاء المباراة الفاصلة بين نادي الاتحاد صاحب المركز الثالث في مسابقة دوري الدرجة الثانية وصاحب المركز الاخير في مسابقة دوري الدرجة الاولى نظرا لظروف توقف دوري الدرجة الاولى وعدم استكمال منافساته، وعلى ضوء ذلك وافق مجلس على توصية لجنة المسابقات باعتماد صعود 3 اندية من اندية الدرجة الثانية لتكون ضمن اندية الدرجة الاولى للموسم الرياضي القادم (2021 ـ 2022 )، كما تم تأكيد صعود نادي الاتحاد الى مصاف دوري الدرجة الاولى للموسم الرياضي القادم (2021 ـ 2022 ) باعتبارة حقق المركز الثالث في مسابقة دوري الدرجة الثانية هذا الموسم (2020 ـ 2021 ).

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