نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج عرض الرو الاخير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليلة ينطلق العرض الأخير من عرض الرو، والذي يظهر من خلاله النجم ام في بى والنجم بوبى لاشلي، والذي يعتبر بطل الاتحاد، من خلف الكواليس، حيث يتم عبر مقاطع الفيديو عرض أهم اللقطات التي بين ام في بى ولاشلى وفريق ذا نيو داى، حيث كان التركيز على المواجهة التي تمت بين الفريقين الأسبوع الماضي.

عرض الرو الاخير



المواجهة الأولى

وفى تلك المواجهة التي أنتصر فيها اكزيفيير وودز على بوبي لاشلى، كان قد تم عرض المقاطع الخاصة بفوز النجم جيندر مهال على النجم دور ماكنتير، وذلك عبر الفيديو، حيث تدخل حلفاء مهال شانكى وفير، وقام جيندر مهال بسرقة سيف دور ماكنتير، حيث ظهر جيندر من خلف الكواليس، وهو يركب دراجته الناريه، ويقوم بإعطاء السيف المسروق لشانكى وفير.

نتائج عرض الرو الاخير

على جانب أخر تظهر النجمة اليكسا بليس، متحدثة عن الطموح بالفوز بالحقيبة الخاصة بالأموال، ولكن تقايعا ايفا مارى تستاء من وصفها كضيفة، وأنها ليست تابعة لاليكسا بليس، فتترك المكان وتغادره، على جانب أخر يظهر جيندر مهال في صالة العرض، ومعه شانكى وفير، ويقوم بالتحدث عن سرقته سيف دور ماكنتير، وفى الوقت نفسه يظهر السيف مقسوم نصفين.

المواجهة الثانية : في تلك المواجهة ينتصر فيها نيكى كروس على اليكسا بليس واسكا ونايومى.

في تلك المواجهة ينتصر فيها نيكى كروس على اليكسا بليس واسكا ونايومى. المواجهة الثالثة : وفى تلك المواجهة ينتصر ايفارا على اى جى ستايلز.

وفى تلك المواجهة ينتصر ايفارا على اى جى ستايلز. المواجهة الرابعة : في المواجهة الرابعة ينتصر فيها اموس على أريك.

المواجهة الخامسة : فيها فاز شميس على هومبرتو كاريو.

المواجهة السادسة : وفى تلك الجولة يفوز ريكوتشيه على جون موريسون.

في الجولة السابعة التي انتصرت فيها ريا ريبلى على نتاليا، وتدور أحداثها من خلال المواجهة تظهر النجمة شارلوت فلير، حيث تقوم بهجوم شديد جدا على ريا ريبلي، وتحاول أن تؤذيها في قدمها، وبعد أن تطيح بها، تحاول ريبلى رغم معاناتها الوقوف مرة أخري على قدمها.

ومن خلف الكواليس يظهر ام في بى وهو يتحدث مع بوبى شيلى، حيث يتعهد له بأن يكونا معًا، وأن يقدم له ما يرغب فيه، حيث أنهما يجب ألا يغيبا عن المشهد الليلة في عرض الرو.