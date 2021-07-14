النمسوي كونراد يحقق باكورة انتصاراته في المرحلة 16 بطواف فرنسا

أ.ف.ب: حقق النمسوي كونراد فوزه الاول على الإطلاق في طواف فرنسا للدراجات الهوائية وذلك في المرحلة السادسة عشرة ، بعد انضمامه إلى ركب المقدمة باكرًا قبل أن ينطلق بقوة قبل حوالي 38 كيلومترًا من النهاية في يوم ماطر عبر جبال البيرينيه. قاد المتصدر العام وحامل اللقب السلوفيني تاداي بوغاتشار ومنافسوه في الترتيب العام مسار 169 كلم بوتيرة هادئة، حيث كانوا متأخرين بحوالي 14 دقيقة عن كونراد في مسار بارد غير معتاد قبل مرحلتين جبليتين مهمتين خلال اليومين المقبلين.
وقال ابن الـ29 عامًا بعد الفوز “أنا فخور جدًا. لقد كنت مع ركب المقدمة ثلاث مرات وانتظرت لوقت متأخر كي أنطلق بقوة. اليوم قلت لنفسي أنا الفائز وقدماي خدمتاني للوصول الى خط النهاية”، بعد أن طارداه الفرنسي دافيد غودو والايطالي سوني كولبريلي. مع الاقتراب من الكيلومترات الأخيرة، انفصلت مجموعة من 15 دراجًا عن المقدمة حيث وصل بوغاتشار، الكولومبي ريغوبرتو أوران، الدنماركي يوناس فينغيغارد والإكوادوري ريتشارد كاراباس الى خط النهاية في الوقت ذاته. في يوم ملبد بالغيوم في جبال البيرينيه، انطلقت المرحلة من “باس دي لا كاسا” في إمارة أندورا حيث بدت الطرق أضيق مع أوراق الشجر الرطبة المتدلية.
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