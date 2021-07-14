رئيس ريال يزعم أنه ضحية مؤامرة

مدريد – أ.ف.ب: زعم رئيس ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريس أنه ضحية مؤامرة لها علاقة بدوره في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي الذي وُلِد ميتاً، وذلك بعدما قامت صحيفة محلية بنشر تسجيل صوتي قديم له ينتقد فيه بطريقة مهينة أسطورتي النادي الملكي الحارس إيكر كاسياس وراؤول جونساليز. ونشرت الصحيفة الالكترونية “إل كونفيدنسيال” تسجيلاً صوتياً لبيريس يعود الى 2006 عقب ولايته الأولى كرئيس لريال والتي انتهت بالاستقالة في فبراير من ذلك العام.

وقال بيريس في التسجيل الصوتي إن “كاسياس ليس حارساً مناسباً لريال مدريد. لم ولن يكون أبداً. لقد كان فشلاً ذريعاً”، مستطرداً “المشكلة أن الناس يعشقونه، يحبونه، يتحدثون اليه، يدافعون عنه كثيراً”. واعتبر بيريس الذي عاد لرئاسة النادي في 2009، في التسجيل الصوتي أن كاسياس الذي يعتبر من أساطير الريال بعدما دافع عن عرينه من 1999 حتى 2015، كان “أكثر المخادعين وراؤول يأتي من بعده” في إشارة منه الى الهداف الأسطوري راؤول جونساليز الذي دافع عن ألوان القلعة البيضاء من 1994 حتى 2010. وكرر بيريس أن “أكبر مخادعين في تاريخ ريال مدريد هما راؤول أولاً والثاني كاسياس”.

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