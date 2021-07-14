اتحاد السباحة ينهي الفحوصات الطبية والتطعيم ضد فيروس كورونا

شمل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في اطار الاستعداد للمشاركات القادمة لمنتخبات السباحة وفي ضوء البرنامج الفني المعد للمنتخبات الوطنية لمرحلة تأهيل وتحضير السباحين للحصص التدريبية المكثفة خلال هذه المرحلة اجرى الاتحاد العماني للسباحة الفحوصات الطبية اللازمة لعناصر المنتخب الوطني والجهاز الفني للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا وسلامة وضعهم الصحي قبل استئناف التدريبات اليومية المقررة، إضافة الى تمكين جميع السباحين (فئة 15 سنة وما فوق) والجهاز الفني من أخذ الجرعة الأولى والثانية من التطعيم الخاص بفيروس كورونا وذلك وصولا الى تحقيق الاهداف التي رسمها مجلس ادارة الاتحاد وبناء على التوصيات التي خرج بها اللقاء المشترك بين كل من لجنة المنتخبات والمدربين والأجهزة الفنية بالاتحاد والذي ترأسه طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس ادارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والمدربين باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية الهامة لتأمين سلامة الجميع بما فيهم العاملون بالاتحاد والحد من انتشار هذا الفيروس بين أسرة السباحة وتكون حماية شاملة لجميع المتواجدين بشكل يومي اثناء التدريبات في بركة السباحة .

من جانب اخر واستكمالاً لجاهزية المنتخب قام الاتحاد العماني للسباحة بإجراء فحص طبي شامل تمثل في اخضاع جميع السباحين لاختبار الجهد وتخطيط القلب تحت إشراف طبيب مختص في القلب والشرايين، الهدف منه الاطمئنان على صحة وسلامة الجهاز القلبي (الوعائي) الدوراني لسباحينا خصوصًا بعد التوقفات المتكررة عن الأنشطة الرياضية خلال الموسم الرياضي 2020/2021 حيث اثبتت التقارير الطبية سلامة جميع سباحي المنتخب و قدرتهم على تحمل جرعات تدريب مرتفعة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للسباحة سيقيم بداية الشهر القادم معسكرا تدريبيا مغلقا في المجمع الرياضي بمحافظة البريمي ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستقام العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19-22أغسطس 2021.

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