الاتحاد السعودي يعتمد مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب بالدوحة

د.ب.أ: اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، بالصف الأول، وذلك بناءً على تقرير الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وبحسب موقع اتحاد اللعبة على الانترنت فقد قرر المجلس في اجتماعه الذي عُقد السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ.

وأضاف الاتحاد أنه سيستمر العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي بأن يصل الطلب مع إكمال كافة الإجراءات الإدارية قبل 16 يومًا من إقامة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة، وشهد الاجتماع تهنئة المنتخب الوطني للشباب بلقب بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا والتي اختتمت مؤخرًا في مصر.

كما اطلع المجلس على تقرير استعدادات المنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مشيدًا بالجاهزية الفنية والإدارية واستمرارية دعم البعثة السعودية بكافة احتياجاتها للظهور بشكل مشرف في المحفل الأولمبي.

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