استعدادا للمشاركة فـي مونديال روسيا .. لاعبو منتخبنا للقدم الشاطئية يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

فهد الرئيسي:

المنتخب قادر على تحقيق إنجاز فـي كأس العالم واللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تلقي لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يوم امس الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا – كوفيد-١٩ – وذلك في موقع التطعيم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض قبل مشاركتهم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الـ 11 التي تستضيفها روسيا في الفترة من 19 إلى 29 اغسطس القادم.

وكان الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم فهد بن عبدالله الرئيسي التقي بالجهازين الفني والاداري ولاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية وذلك في مقر اقامتهم بفندق ويندهام بالخوير وفي بداية اللقاء نقل الامين العام تحيات رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد للمنتخب متمنين لهم التوفيق في المشاركة القادمة في البطولة الودية بأوكرانيا ونهائيات كأس العالم بروسيا 2021 .

وقال فهد الرئيسي: منذ تأسيس المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية عام 2008 وهو يحقق الانجازات على الصعيد الخليجي والآسيوي والعالمي ولذلك على كل لاعب ان يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وان يكون خير سفير للسلطنة في المحافل الرياضية .

واضاف الرئيسي المنتخب قادر على تحقيق انجاز تبقى ذكراه لسنوات عديدة ويستطيع ان يسطر اسمه بحروف من ذهب في ذاكرة بطولات كأس العالم والتي تحتاج الى تركيز وجهد كبير وعال وواصل حديثه للاعبين، وأؤكد للجميع بان عمان كلها تفتخر بكم بفضل انجازات المنتخب خلال العشرة السنوات الماضية .

كما تحدث في اللقاء نبيل بن مال الله البلوشي مدير المنتخب الوطني وقدم شكره وتقديره لزيارة الامين العام المدير التنفيذي للاعبين وحثهم على بذل الجهد والعمل المضاعف من اجل تحقيق انجاز للسلطنة على مستوى كرة القدم الشاطئية مؤكدا بان هذا اللقاء يعتبر حافزا كبيرا للجهازين الفني والادري واللاعبين على بذل مزيد من العمل والعطاء مؤكدا بان المنتخب سيكون عند حسن الظن ويدافع عن سمعة كرة القدم العمانية . ويواصل حاليا منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته في المعسكر الداخلي المقام حاليا بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري بمشاركة 13 لاعبا ويركز فيها الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي على تطبيق عدد من الخطط التكتيكية والفنية وزيادة معدل اللياقة البدنية . ويتضمن برنامج إعداد المنتخب في المرحلة القادمة المشاركة في بطولة أوكرانيا الودية الدولية وبعدها يدخل معسكرا خارجيا خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 6 اغسطس القادم بعدها يسافر إلى موسكو لإقامة معسكر خارجي من 6 وحتى 16 أغسطس هو يوم الدخول في أجواء بطولة كأس العالم في روسيا.