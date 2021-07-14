مساع كبيرة بذلتها الأولمبية العمانية لتأمين مشاركتها الشرفية مع باقي دول العالم

بعد الحصول على 5 بطاقات دعم أولمبي لأولمبياد طوكيو

طه الكشري:

- علاقات الأولمبية العمانية ساهمت في الحصول على البطاقات ومشروع البطل الأولمبي

لدى الوزارة

- أنهينا كافة الإجراءات المتعلقة بالمشاركة والجائحة أثرت على إعداد لاعبينا

حوار ـ زينب الزدجالية:

■■ جهود كبير بذلتها اللجنة الأولمبية العمانية من اجل الحصول على بطاقات الدعم الدولية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة بطوكيو والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 23 يوليو الى 8 أغسطس القادم وتكللت تلك المساعي بالحصول على خمس بطاقات دعم للاعبي المنتخبات الوطنية والتي جاءت بعد جهود اللجنة الأولمبية العمانية. ■■

وفي ظل غياب لاعبينا عن الحصول على النتائج والأرقام المطلوبة من اجل المشاركة في الاولمبياد جاء البديل من قبل الأولمبية العمانية للحصول على اكبرعدد من تلك البطاقات والتي منحت لابرز النجوم في الألعاب الفردية وتمثلت في السباح عيسى العدوي و هو اول الحاصلين عليها وعدائي العاب القوى بركات الحارثي ومزون العلوية والرامي حمد بن سعيد الخاطري والرباع عامر الخنجري

وحول تلك الجهود والمساعي التي بذلتها اللجنة الأولمبية العمانية اكد الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية طه بن سليمان الكشري بأن مشاركة السلطنة هذا العام ستكون استثنائية نظرا للأوضاع التي مر بها العالم اجمع بفعل جائحة كورونا – كوفيد 19-.

واشار استطاعت اللجنة الأولمبية من خلال الإدارة التنفيذية بالتعاون مع مدير البعثة كاظم البلوشي من استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بسفر البعثة الى طوكيو والإجراءات مختلفة تماما عن سابقاتها من الدورات الأولمبية او الاسيوية بحكم الظروف الصحية والاحترازات المأخوذة في كل من السلطنة وطوكيو مع إعلان أسماء اللاعبين والبعثة التي ستغادر الى طوكيو، وقد اكملنا كافة إجراءات سفر البعثة الى طوكيو بالتتابع حسب مشاركة كل لاعب او انطلاق كل لعبة في الدورة.

وتطرق الكشري لإجراءات المغادرة وإجراءات الوصول سيتم متابعتها من خلال مدير البعثة وأعضاء البعثة من اللجنة الأولمبية وسنحرص أن تكون مهمة كل فريق مغادر الى الدورة سلسة وبسيطة وستقوم البعثة باستكمال كل ما يتعلق بالاحترازات الوقائية من المغادرة وحتى الوصول الى طوكيو بالاضافة الى المرافق الأولمبية بها من والى القرية الأولمبية و ملاعب التدريبات وما شابه ذلك، سنكون متابعين باستمرار سلامة أبنائنا المشاركين الرياضيين وأيضا اعضاء البعثة حتى نعود الى السلطنة بامان وسلام.

و تحدث الكشري عن عوامل حصول السلطنة على 5 بطاقات للدعم الأولمبي قائلا : العلاقات الوطيدة التي خلقتها اللجنة الأولمبية العمانية خلال الفترة الأخيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية من خلال الاتحادات الوطنية وحرص اللجنة الأولمبية ان يكون التواجد في هذه الدورة مختلفا تماما بالعدد بالرغم من من محاولتنا ان تكون المشاركة من خلال التأهل الا ان وجود عدد 5 لاعبين في دورة اولمبية يعتبر مناسبا ان تعطي الاتحادات الوطنية الاهتمام والحرص وان تكون مشاركتنا القادمة من خلال الاعداد الجيد انطلاقا من هذه الدورة ولغاية الدورة القادمة والتي ستكون في باريس 2024 وان تكون من بطولات ومسابقات تنافسية لينال اللاعب او المنتخب الرقم التأهيلي والفرصة من خلال المباريات والبطولات او المنافسات التي تقام قبل سنة او خلال سنة من إقامة الدورة الأولمبية القادمة ، لذا نحن سنعمل أن تكون مشاركتنا في باريس 2024 افضل ومشاركتنا في 2028 تنافسية في لوس انجلس ان شاء الله .

وأضاف : بلا شك ان الجائحة أثرت على تدريبات ومنافسات بعض اللاعبين، بالرغم من ان برنامج الاعداد لبعض اللاعبين كان جيدا ومن بينهم السباح عيسى العدوي في طوكيو في برنامج مدته ثلاث سنوات والنصف الا انه توقف ما يقارب العام والنصف نظرا للأوضاع الصحية التي مر بها العالم وهي احد الأسباب في عدم حصول السباح على رقم تأهيلي يؤهله للمنافسة في الاولمبياد دون الحاجة الى بطاقة الدعم ، جدير بالذكر أنه أول من اعطي هذه البطاقة نظرا للرقم القياسي القريب جدا من الرقم التأهيلي الذي حققه السباح ، الذي لا يزال ملتزما بالبرنامج التدريبي وماض على قدم وساق وهو سيكون من أوائل الذين ستشملهم الخطط الإعدادية الى باريس 2024. وعن مشروع صناعة البطل الأولمبي قال : مشروع صناعة البطل الأولمبي توجه تبنته وزارة الثقافة والرياضة والشباب وصدر قرار من قبل صاحب السمو ذي اليزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وهناك لجنة شكلت لهذا المشروع ونتمنى ان يأخذ مجراه حتى يصل الى الأهداف المرجوة منه .