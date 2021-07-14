نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 72 ساعة متبقية.. مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ، ساعات قليلة تفصل النادي الأهلي المصري عن تحقيق حلم العاشرة الأفريقية، والثانية على التوالي، حيث المواجهة القوية في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ، والتي يستضيفها مساء السبت المقبل، ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، والتي اختيرت لإقامة نهائي دوري الأبطال الأفريقي ، في النسخة رقم 57 في تاريخ المسابقة، ورقم 25 بالنظام الجديد للبطولة.

في السطور التالية، نستعرض تفاصيل وكواليس ما قبل مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في النهائي الأفريقي، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة، إضافة إلى تاريخ مواجهات الفريقين.

حلم العاشرة الأهلاوية

خطوة أخيرة تبقى لـ النادي الأهلي المصري لكرة القدم على حسم اللقب الأفريقي العاشر في البطولة المحببة إلى قلوب عشاق ومحبي المارد الأحمر، والممثلة بالطبع في بطولة دوري أبطال أفريقيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للأندية في العام المقبل.

وحول مشوار الشياطين الحمر في النسخة الحالية من دوري الأبطال الأفريقي ، فقد انطلقت من الدور الثاني بمواجهة جمعت الفريق مع فريق سونيديب من النيجر، حيث نجح الفريق الأهلاوي في الفوز ذهابًا بهدف نظيف، قبل أن يكتسح منافسه إيابًا برباعية بيضاء.

واحتل المارد الأحمر وصافة المجموعة الأولى، برصيد 11 نقطة، وصافي (6) أهداف، والتي ضمت أيضًا فرق سيمبا التنزاني (صاحب الصدارة بـ13 نقطة)، وفيتا كلوب الكونغولي (الثالث بـ7 نقاط)، وأخيرًا المريخ السوداني (الرابع برصيد نقطتين فقط).

وخلال مرحلة دور المجموعات، نجح في الأهلي في تحقيق 4 انتصارات على حساب المريخ السوداني ذهابًا (3-0) وسيمبا التنزاني إيابًا (1-0) وفيتا كلوب الكونغولي إيابًا (3-0)، وحقق تعادلين بنتيجة واحدة (2-2) أمام فيتا كلوب ذهابًا والمريخ السوداني إيابًا، وتلقى خسارة واحدة من أمام سيمبا التنزاني ذهابًا بهدف نظيف.

وفي دور ربع النهائي، نجح أبناء القلعة الحمراء في تخطي عقبة فريق صن داونز للمرة الثانية على التوالي، في الدور نفسه من البطولة الأفريقية، وللمفارقة أنها جاءت أيضًا بنفس النتيجة، حيث فاز الأهلي ذهابًا بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل إيجابيًا في بريتوريا (1-1).

وفي نصف النهائي، وللمرة الأولى تقريبًا منذ سنوات طويلة، تتمكن كتيبة المدير الفني الجنوب أفريقي المجتهد بيتسو موسيماني من الفوز على فريق الترجي التونسي ذهابًا بهدف نظيف وإيابًا بثلاثية بيضاء، ليضرب موعدًا مع كايزر تشيفس في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الطموح الجنوب أفريقي

في المقابل، يمتلك فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، طموحًا لا يقل عن أبناء الجزيرة في الظفر بلقب أفريقي جديد، حيث يمتلك الفريق الجنوب أفريقي لقبًا واحدًا في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 2001 والتي ظفر بها على حساب انتر كلوب الأنجولي، قبل أن تُلغى البطولة في 2004 بعد اندماجها ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي، لتكون هي كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويبلغ رصيد كايزر تشيفس في بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مشاركات، ويعتبر بلوغه الدور النهائي هو الإنجاز الأبرز في تاريخ النادي الجنوب أفريقي.

على كل الأحوال، انطلقت رحلة الفريق في النسخة الحالية من البطولة الأكبر والأغلى في القارة السمراء، من الدور التمهيدي الأول، حيث تخطى فريق باميندا الكاميروني بهدف وحيد ذهابًا قبل أن يتعادلًا سلبيًا في الإياب، وبالنتيجة ذاتها، عبر أيضًا من أمام بريميرو دي اوجوستو الأنجولي، مع الاختلاف في الترتيب بين مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى غرار منافسه النادي الأهلي ، حل كايزر تشيفز وصيفًا في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط وصافي (-1)، خلف الوداد الرياضي المغربي (المتصدر بـ13 نقطة) وضمت المجموعة أيضًا فريقا حوريا الغيني (الثالث برصيد 9 نقاط فيما تفوق كايزر تشيفز بالمواجهات المباشرة)، وأخيرًا بيترو أتلتيكو الأنجولي (الرابع برصيد نقطة واحدة).

وخلال مباريات المجموعة الـ6، نجح الفريق الجنوب أفريقي في تحقيق انتصارين على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولي ذهابًا بثنائية نظيفة، والوداد الرياضي المغربي بهدف، فيما تعادل في 3 لقاءات مع حوريا الغيني ذهابًا و بيترو أتلتيكو الأنجولي إيابًا بنتيجة واحدة سلبية فيما تعادل إيجابيًا مع حوريا الغيني إيابًا بنتيجة (2-2)، وتلقى الفريق خسارة واحدة وكبيرة أمام الوداد المغربي ذهابًا برباعية نظيفة.

وفي قمة مثيرة، بمرحلة دور ربع النهائي، تمكن كايزر تشيفز من عبور بطل مجموعة الأهلي، فريق سيمبا التنزاني ذهابًا برباعية نظيفة، قبل أن يخسر إيابًا بثلاثية بيضاء، ليتفوق بفارق هدف.

وفي نصف النهائي، نجح في إقصاء الوداد الرياضي المغربي بالفوز ذهابًا بهدف، والتعادل سلبيًا في مواجهة الإياب.

تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز

تاريخيًا، جمعت مواجهة واحدة فريقا الأهلي وكايزر تشيفز ، كانت في كأس السوبر الأفريقي 2002 ، والتي شارك فيها الأهلي بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا 2001 على حساب صن داونز الجنوب أفريقي أيضًا، بينما شارك كايزر تشيفز بصفته بطل كأس الكؤوس الأفريقية 2001 على حساب انتر كلوب الأنجولي كما أسلفنا.

وانتهت المواجهة بفوز عريض للمارد الأحمر، بنتيجة (4-1)، حيث سجل للشياطين الحُمر كلٌ من خالد بيبو وحسام غالي والحارس التاريخي عصام الحضري وسيد عبدالحفيظ (الذي يشغل منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي حاليًا).

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة كايزر تشيفز والأهلي في تمام العاشرة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ويقود اللقاء تحكيميًا طاقم تحكيم أفريقي متنوع بقيادة الدولي البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

تبث المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4 بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

ومن المقرر أن يتولى التعليق على أحداث المباراة، المعلق الرياضي المصري المبدع علي محمد علي (المعروف بالمناسبة بميوله الزمالكاوية).

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على أسرار وكواليس مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ، ومشوار الفريقين في البطولة وتاريخ مواجهاتهما، كما استعرضنا موعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة.