نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي المصري وكايزر تشيفز ورحلة الأهلي إلى النجمة العاشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة النادي الأهلي يستعد إلى حلم النجمة العاشرة، في مواجهة غامضة ضد نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستقبل هذه المباراة ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، مباراة النادي الأهلي المصري وكايزر تشيفز مباراة منتظرة في معظم أنحاء العالم بلا شك من كل محبي كرة القدم وبخصوص جماهير المارد الأحمر العاشقة للكيان، يسعى النادي الأهلي إلى الوصول للنجمة العاشرة ليصبح بطل القارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي بعد أن فاز على نادي الزمالك المصري في النسخة الماضية من البطولة بهدفين مقابل هدف، وألتقى الأهلي مع نادي كايزر تشيفز مرة واحدة في السوبر الإفريقي عام 2002 وانتهت هذه المباراة 4/1 لصالح النادي الأهلي.

وصول بعثة الأهلي المصري وقائمة الفريق

وصلت بعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى الدار البيضاء في المغرب مساء يوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة نادي كايزر تشيفز، التي ستكون المواجهة الثانية لهم على مدار التاريخ، والتي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 17/7، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما أصطحب المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني 28 لاعباً لخوض المباراة، سنتعرف عليهم فيما يلي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي – على لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع : محمود وحيد – محمود متولي – ياسر إبراهيم – رامي ربيعه – ايمن اشرف – بدر بانون – سعد سمير – على معلول – محمد هاني.

خط الوسط : ديانج – حمدي فتحي – السولية – محمد أفشة – نيدفيد – حسين الشحات – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – وليد سليمان – اكرم توفيق.

خط الهجوم : محمد شريف – مروان محسن – ووالتر بواليا – صلاح محسن – محمود كهربا – جونير اجايي.

آخر أخبار نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على شوطين إضافيين في حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل.

كما كشف أيضاً انه سيتم السماح بخمسة تبديلات لكل فريق، مع تسعة لاعبين على مقعد البدلاء.

وأضاف الكاف أنه في حال إضافة وقت مدته 30 دقيقة، سيسمح بتبديل إضافي بين الشوطين الثالث والرابع لكل فريق، وإذ لم يكن هناك فائز بعد انتهاء الوقت الإضافي فسيتم تنفيذ ركلات الترجيح لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا.