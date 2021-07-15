نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد beIN SPORTS HD 4 الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون تردد beIN SPORTS HD 4 الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر القادمة في نهائي دوري ابطال افريقيا، المباراة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي وشمال افريقيا بالكامل، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في النهائي وأيضا اسماء حكام المباراة المرتقبة ولا ننسي موعد مباراة الاهلي والكايزر وأهم الأخبار والمعلومات حول الماتش المرتقب.

تردد beIN SPORTS HD 4

تقوم قناة بي ان سبورت 4 بعرض العديد من المباريات المحلية والدولية والعالمية، حيث قامت مجموعة قنوات بي ان بالحصول علي حقوق بث جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بالكامل، كما قامت بتقديم تشكيلة مميزة من المعلقين الصوتيين الذين يحبهم الجمهور.

كما تقوم مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية العربية ببث كل ما يهم عشاق الساحرة الميتديرة من محتوي رياضي مميز بجودة عالية جدا وبتقنية الشاشة الفائقة HD، لذا عليك أن تتأكد أن جهازك يدعم خاصية الشاشة الفائقة قبل تنزيل تردد beIN SPORTS HD 4 الجديد.

موعد مباراة الأهلي وكايزر

7:00 م بتوقيت غرينيتش.

8:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

9:00 م بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا.

10:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا.

11:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تردد قناة بي ان سبورت 4

يوتلسات 8 غرب 8 درجة غربا 11054 H 27500 2/3 تشفير إرديتو 2 سهيل سات 26 درجة شرقا 11585 V 27500 2/3 تشفير إرديتو 2

أهم مباريات الاسبوع علي beIN SPORTS HD 4

كأس الليبرتادوريس يوم 16 يوليو 2021 تضم إنترناسيونال ضد اوليمبيا .

نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم 17 يوليو 2021 تضم الأهلي المصري ضد كايزرشيفس.

الاهلي وكايزر تشيفز

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر

كما يمكنكم متابعة مباراة الاهلي القادمة في نهائي دوري ابطال افريقيا من خلال معرفة القنوات المفتوحة التي اعلنت عن بثها للماتش المرتقب، ويمكنكم معرفة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي في نهائي دوري الابطال من خلال رابط موقعنا المميز ثقفني.

al ahly vs kaizer chiefs

تبدأ المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهذا علي ارضية مركب محمد الخامس في المغرب.

وقد وصل الأهلي المصري إلي نهائي دوري ابطال افريقيا بعد هزيمة الترجي في مباراة نصف النهائي بالذهاب والإياب، وهذا برباعية نظيفة، ويطمح النادي الاهلي في الفوز في مباراة النهائي للحصول علي اللقب العاشر له والثاني علي التوالي.

علي الجانب الآخر تأهل كايزر تشيفز إلي مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا بعد ان هزم الوداد المغربي البيضاوي في نصف النهائي بهدفين دون رد، ويطمح إلي الفوز وانتزاع اللقب من النادي الأهلي المصري هذه المرة.

من هو حكم مباراة الاهلي وكايزر

الحكم: باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

مساعد حكم: إلفيس جاي نوبوي نغويغو.

حكم رابع: إيريك أطوغو كاستان.

حكم فار: رضوان جيد.

مساعد فار: زكرياء برينسي.