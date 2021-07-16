نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بتقنية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، ينتظر ملايين من عشاق الساحرة المستديرة ومحبى النادي الأهلي المصري ومتابعي نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم، مباراة من العيار الثقيل وهي مباراه الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي إثنين من الفرق العملاقة في الكرة الأفريقية، تخوضا مباراة من العيار الثقيل من أجل الفوز في مباراة النهائي والفوز بالكأس الذي تسعى إليه كل الفرق، وبالتالي نوضح لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي عبر موقعنا الإخباري ثقفني.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

بعد تأهل النادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بعد فوزه على الترجي التونسي في أحدي المواجهات العنيفة في البطولة الأفريقية، يخوض السباق في النهاية لمواجهة نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد تأهله عند مواجهة الوداد المغربي، وبذلك يتنافس الفريقين علي كأس دوري أبطال أفريقيا خلال ساعات من الآن، وخاصة النادي الأهلي الذي يسعى إلي تحقيق البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن تتم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز علي أرضية ملعب محمد الخامس في دولة المغرب الشقيقة يوم السبت المقبل الموافق 17 يوليو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بدون أي جماهير ضمن تداعيات انتشار فيروس كورونا وضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر

أعلنت مجموعة شركات بي أن سبورت نقلها إلى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، وذلك علي قناة beIN sports HD 4، وذلك عبر التردد التالي.