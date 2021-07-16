نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي دوري أبطال أفريقيا موعد المباراة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جماهير الكرة الأفريقية والمصرية وعشاق المارد الأحمر النادي الأهلي المصري في كل مكان مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي حيث يطمع لاعبي وعشاق المارد الأحمر في تحقيق اللقب العاشر له والثاني على التوالي حيث حقق الفريق لقب النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، وعلى الجانب الآخر يسعى فريق كايزر تشيفز إلى كتابة التاريخ وتحقيق أول ألقابه من البطولة الأفريقية ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد مباراة النهائي بين الفريقين والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال أفريقيا

يلتقي نادي الأهلي المصري مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال يوم غداً السبت الموافق 17/7/2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب بدون الحضور الجماهيري وذلك بسبب وباء كوفيد 19 المنتشر بدول العالم.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف يتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة sports HD 4 ويكون معلق المباراة هو المعلق المصري علي محمد علي.

تردد قناة bein sports HD 4

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11548.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وكان النادي الأهلي المصري قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب المنافس القوي فريق الترجي التونسي بالفوز عليه في مباراة الذهاب والإياب بمجموع أربعة أهداف دون مقابل بينما تأهل فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على حساب فريق الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب هدف دون مقابل، ويكون حكم مباراة النهائي الحكم البوروندي باسفيك ندابيها وينامينا، هذا وقد أعلن المدير الفني للنادي الأهلي أنه يطمع في تحقيق اللقب مع أكبر أندية أفريقيا وأكد على احترامه للفريق المنافس وشجع اللاعبين على تحقيق أقصي جهد لتحقيق النجمة العاشرة للفريق بينما أكد المدير الفني لفريق كايزر تشيفز أنه يريد كتابة التاريخ مع فريقه الحالي وتحقيق لقب البطولة بالفوز على النادي الأهلي وتعد مباراة النهائي بين كايزر تشيفز والأهلي هي أول نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يخوضها الفريق الجنوب إفريقي لذلك يطمع لاعبيه في استكمال تحقيق الإنجازات والفوز باللقب.