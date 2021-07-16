موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يحاول العديد من مشجعي القلعة الحمراء إيجاد قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي أمام كايزر تشيفز السبت 17/7/2021 ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا ضمن المواجهة التي يخوضها أبناء بيتسو موسيماني أمام أبناء جنوب إفريقيا، في نهائي عملاق لمباريات الجولة النهائية من دوري أبطال أوروبا داخل القارة السمراء.

نهائي CAF دوري الأبطال

ويدخل الشياطين الحمر تلك المواجهة وهم على أتم استعداد وعلى أمل كبير لتحقيق النجمة العاشرة في تاريخ نادي القرن النادي العريق في القارة السمراء نادي الأبطال والبطولات.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ومن المتوقع أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي وكايزر تشيفز

في ذلك الوقت، وصل النادي الأهلي إلى الدور النهائي بعد أن تمكن من عبور ربع النهائي بسبب فوزه على الفريق الجنوب أفريقي صن داونز كلوب بهدفين دون انقطاع، ضمن مباراة ذهاب الأهلي، وكذلك الهدفين سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، فيما عاد المارد الأحمر بالتعادل الإيجابي من بريتوريا بهدف واحد لكل فريق في مباراة الإياب.

القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي أمام كايزر تشيفز السبت 17/7/2021 ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا

تُذاع مواجهة الأهلي مع كايزر تشيفز على قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1، وعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي، بينما ستذاع على قناة سي آر تي في، وORTB على القمر الصناعي أسترا.