انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتشكيل القلعة الحمراء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تزايد البحث بشكل كبير عن موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا من قِبل كل عشاق الساحرة المستديرة، ومن المقرر إقامة المباراة على أرض ستاد محمد الخامس بدولة المغرب الشقيق، كما أن المباراة ستكون بدون جمهور، نظراً لمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولأهمية هذه المباراة لدى الجميع ممن يعشقون الساحرة المستديرة سنواصل معكم كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

تصدرت مباراة الأهلى وكايزر تشيفز عناوين الصحف والموضوعات هذه الفترة، موعدها هو يوم السبت الموافق ١٧ من شهر يوليو الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويكون المعلق على هذه المباراة هو المعلق الكبير محمد علي والذي يتناول التعليق على المباريات بأسلوب مميز ومشوق وممتع للمتفرج.

حُكام المباراة

وتم إقرار لجنة تحكيم غاية فى الدقة وتتمثل كالتالي

الحكم الدولي البوروندي باسفيك ندابيها وينامينا .

ويعاونه في المباراة مساعد أول إلفيس جوي ونوبوي نجويجو من دولة الكاميرون .

ومن دولة أوغندا يكون الحكم الثانى لى أوكيلو .

الحكم الرابع هو الجابوني أوتوجو كاستان.

وحكم الفيديو هو الحكم المغربي رضوان جيد .

ومساعد الحكم الفيديو هو زكريا برينسى .

تشكيل النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تشكيل النادى الأهلى كالتالي:

محمد الشناوى حارس المرمى.

في الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق

خط الوسط يضم عمرو السولية وأليو ديانجو وحمدي فتحي، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم محمد شريف.

كان هذا موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ومكان المباراة والتشكيل الخاص بالنادي الأهلي، وسط شغف بالغ وترقب من عشاق نادي القلعة الحمراء حيث تظل كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى الجميع.