نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز، تستعد الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي بقدوم أهم المباريات في القارة السمراء قارة أفريقيا والتي سوف تكون بين النادي الأهلي والنادي المغربي كايزر تشيفز وذلك في يوم 17 من شهر يونيو الساعة التاسعة مساءً.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز

تزداد عمليات البحث عن القنوات المفتوحة التي سوف تقوم بإذاعة مباراة النادي الأهلي أمام النادي المغربي كايزر تشيفز بالأخص جماهير النادي الأهلي ويوجد عدد من القنوات التي سوف تقوم بنقل مباره الأهلي وكايزر تشيفز وذلك لأهمية وشهرة النادي الأهلي وهذه القنوات هي:

قناة الكاميرون CRTV

القمر الصناعي ياه سات

تردد القناة 124273

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معدل تصحيح الخطأ 3/4

وتذاع المباراة أيضًا على قنوات بين سبورت ومن هذه القنوات :

قناة بين سبورت 4 .

قناة بين سبورت.

ويعرض على قناة تايم سبورت .

تردد قنوات بين سبورت HD4 حيث يمكن مشاهدة قنوات بين سبورت في أكثر من تردد ومنها

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11585

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الاستقطاب عمودي

كيف يخطط الأهلي لمباراته مع فريق كايزر تشيفز

يسعى النادي الأهلي في الحصول على اللقب العاشر في أن يصبح بطل الدوري الإفريقي للمرة العاشرة ويطمع في زيادة تحقيق أرقامه القياسية ، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الفريق “موسيماني على طريقة 1-3-2-4 وهي الطريقة التي اعتمد عليها طوال الفترة السابقة فهو في أغلب الوقت يعتمد على التمريرات القصيرة بين الفريق.

وبالرغم من الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق كابتن محمد الشناوي بعد الخطأ الفادح الذي حدث مع مباراة بيراميدز إلا أن الشناوي يظل من أهم أفراد الفريق وأنه ذو مهارات فريدة ويعتمد عليه كثيرًا في أهم مباريات الأهلي.

مقابلة الفريقين في النهائي

لقد استطاع كلًا من الفريقين بالفوز في آخر مبارياته على الفريق المنافس في الذهاب والعودة وقد فاز النادي الأهلي على فريق الترجي في الذهاب بهدف مقابل لا شئ وفي مباراة العودة استطاع تحقيق ثلاثية رائعة مقابل لا شئ، بينما فريق كايزر تشيفز استطاع الفوز على فريق الوداد في مباراة الذهاب بهدف نظيف وفي العودة حقق أيضًا هدف بلا مقابل حتى يقابل فريق النادي في آخر مباريات دوري أبطال أفريفيا.