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محمد سياف - ابو ظبي - القنوات المفتوحة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا 2021 التي تنطلق في مساء هذا اليوم السابع عشر من شهر يوليو 2021، تلعب المباراة على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري للقاء الذي لا تقبل فيه أي نتيجة غير الفوز، يسعى المارد الأحمر إلي خطف البطولة الأفريقية العاشرة في تاريخه في نفس الوقت الذي يسعى المدير الفني بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي من حصد رقم شخصي يضاف إلي تاريخه بحصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسمين متتاليين.

القنوات المفتوحة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا 2021

بدأت منذ قليل ارتفاع في عمليات البحث من كل محبي وعشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، حيث أن القناة الرئيسية التي تمتلك حق بث معظم البطولات الدولية بما فيهم بطولات أفريقيا هي مجموعة قنوات بي ان سبورت، برغم حصول قنوات بي ان سبورت على حقوق معظم المباريات والبطولات إلا وان بعض القنوات الأفريقية استطاعت أن تحصل على بعض الحقوق منها إذاعة مباراة نهائي أبطال أفريقيا أهمها قناة المغربية الرياضية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي أبطال أفريفيا

تنطلق في مساء اليوم المباراة الكبيرة التي ينتظرها الملايين والتي تجمع بين بطل القرن الأهلي وبطل جنوب أفريفيا في نهائي أفريقيا، ويتم نقل المباراة على الترددات والقنوات التالية:



قناة ortb علي القمر الصناعي Eutelsat 16 E، التردد: 11804 مع معدل ترميز 30000.

قناة rtb على القمر الصناعي Eutelsat 16 E مع التردد 10804 بالإضافة إلى معدل ترميز 29000 عمودي.

قناة crtv علي القمر الصناعي Yahsat S2 E مع التردد 124273 ومع معدل الترميز 30000 افقي.

قناة الرياضية المغربية tnt المفتوحة: تردد 12683، معدل الترميز 27500، الاستقطاب: عمودي، القمر الصناعي: (بدر سات).

القمر الصناعي (7 غرب)EUTEL SAT التردد 11513 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 2/3

توقيت إذاعة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز



تذاع مباراة النهائي الأفريقي بين بطل أفريفيا في الموسم الماضي الأهلي المصري وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، كما يتم بث المباراة بتوقيت السعودية في تمام الساعة 10 مساءا.

وصلنا إلي ختام توضيح القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا.