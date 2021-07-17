نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز والقنوات الناقلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاهلي اليوم، ساعات قليلة تفصل بيننا وبين الحدث المنتظر في جميع انحاء افريقيا، لذلك قد بدأ بالبحث ملايين المواطنين في جميع أنحاء أفريقيا عن موعد مباراة الاهلي اليوم، حيث ان مباراة اليوم تعتبر واحدة من أهم المباريات حاليًا، حيث ان مباراة اليوم هي المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بين النادي الاهلي ونادي كايزر.

وقد تم الاعلان بشكل رسمي من المسؤولين عن الموعد المحدد حيث سيتم عرض المباراة ليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 والذي يوافق يوم 7 ذو الحجة 2021، ويسعى النادي الاهلي اليوم للحصول على لقب بطل افريقيا لتحقيق البطولة العاشرة على مر تاريخية، وتتعالى صيحات التشجيع من جمهور ومحبي ومشجعي النادي الأهلي في جميع الشوارع المصرية بـ “العاشرة يا اهلي”، وكان ذلك بعد عدم تواجد جمهور فى الاستاد خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين، على ان تكون المباراة على استاد محمد الخميسي في المغرب.

موعد مباراة الاهلي اليوم

من المقرر ان يكون موعد مباراة الاهلي اليوم اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، على ان تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وفي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المغرب.

تشكيل الأهلي ضد د كايزر تشيفز

وقد تم الاعلان عن التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم، على أن يلعب محمد الشناوي في دور حارس المرمى للفريق، وذلك بعد تعرضه لإصابة طفيفة ورغم اصراره على لعب تلك المباراة اليوم، على ان يلعب أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، في خط الدفاع ضمن مباراة النادي الاهلي اليوم، اما عن خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية، وخط الوسط الأمامي طاهر محمد طاهر، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، أما عن المهاجر فإنه محمد شريف والذي قد سجل عشرات الاهداف في المباريات الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

قناة بي ان سبورت هي الناقل الحصري لنهائي دوري أبطال أفريقيا