نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز عبر النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 ،أعلنت قناة bein sports ، أنها ستكون الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز على التراب المغربي ، وذكرت أن أحمد فؤاد سيوفر الاستوديو التحليلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ، بشرط أن يوفق وائل جمعة و. حاتم الطرابلسي عزيز بنيق وعزيز بنيق سيحضران لتحليل المباراة ، ومن المقرر أن يتولى محمد المباراة ويعلق عليها.

مباراة الاهلي وكايزر تشيفز

وأكدت لجنة حكام الاتحاد الأفريقي أنه في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ورؤساء كايزر ، كان الحكمان هما الحكمان الدوليان لبوروندي باسيفيكا ندابيها ونامينا ، وساعدها المساعد الأول إلفيس جوي ونوب. الكاميروني نجيجو ، والحكم الأوغندي الثاني لي أوكيلو ، والحكم الرابع هو الغابوني أوتوجو ، وكاستان ، والحكم المغربي رضوان قايد سيحكم حكم الفيديو المساعد ، بالإضافة إلى الحكم المساعد زكريا برينسي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

يهتم عشاق كرة القدم كثيراً بالقناة المفتوحة التي تبث الأهلي والقيصر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم ، مشجعو أندية القرن الأفريقي في جميع أنحاء الوطن العربي يرغبون في مشاهدة الأهلي عبر نايل سات أو هوت بيرد ، إلخ. يمكن للأقمار الصناعية منافسة رئيس قيصر جنوب إفريقيا بشكل مباشر بدون تشفير ، وسنعرض لكم من خلال هذا المقال ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم وكيفية استقبالها.