نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز عبر النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 ،أعلنت قناة bein sports ، أنها ستكون الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز على التراب المغربي ، وذكرت أن أحمد فؤاد سيوفر الاستوديو التحليلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ، بشرط أن يوفق وائل جمعة و. حاتم الطرابلسي عزيز بنيق وعزيز بنيق سيحضران لتحليل المباراة ، ومن المقرر أن يتولى محمد المباراة ويعلق عليها.
مباراة الاهلي وكايزر تشيفز
وأكدت لجنة حكام الاتحاد الأفريقي أنه في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ورؤساء كايزر ، كان الحكمان هما الحكمان الدوليان لبوروندي باسيفيكا ندابيها ونامينا ، وساعدها المساعد الأول إلفيس جوي ونوب. الكاميروني نجيجو ، والحكم الأوغندي الثاني لي أوكيلو ، والحكم الرابع هو الغابوني أوتوجو ، وكاستان ، والحكم المغربي رضوان قايد سيحكم حكم الفيديو المساعد ، بالإضافة إلى الحكم المساعد زكريا برينسي.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم
يهتم عشاق كرة القدم كثيراً بالقناة المفتوحة التي تبث الأهلي والقيصر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم ، مشجعو أندية القرن الأفريقي في جميع أنحاء الوطن العربي يرغبون في مشاهدة الأهلي عبر نايل سات أو هوت بيرد ، إلخ. يمكن للأقمار الصناعية منافسة رئيس قيصر جنوب إفريقيا بشكل مباشر بدون تشفير ، وسنعرض لكم من خلال هذا المقال ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم وكيفية استقبالها.
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|
|نايل سات – v
|11476
|27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز عبر النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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