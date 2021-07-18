اصابة اللاعب المغربي اشرف حكيمي بفيروس كورونا

قال تقرير صحفي فرنسي، إن ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، مصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد19".

وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية، في تقرير لها بأن المسحة التي أجراها حكيمي جاءت إيجابية، وأن اللاعب يخضع للعزل الصحي حالياً.

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