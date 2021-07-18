نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية والزوراء القادمة 19\07\2021 والقنوات الناقلة في نهائي كأس العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة القوة الجوية والزوراء، يلتقي نادي القوة الجوية ضد نادي الزوراء في نهائي كأس العراق، حيث يفتتح ملعب الشعب الدولي أبوابه غداً الاثنين لاستضافة مباراة الفريقين، كلاسيكو العراق مباراة ينتظرها الكثير من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة كرة القدم، مباراة تجمع بين بطل الدوري العراقي وهو القوة الجوية ضد وصيف الدوري الزوراء، لذلك تحظى المباراة باهتمام بالغ إعلاميا وجماهيرياً، فقد استطاع الزوراء بلوغ المباراة النهائية، بعدما استطاع التغلب على نادي الشرطة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم في نصف نهائي كأس العراق، لذلك يسعى بكل قوة للفوز بالمباراة واعتلاء منصات التتويج بالفوز بالدوري، وتعويض جماهيره عن فقد بطولة الدوري هذا الموسم لحساب القوة الجوية.

أما نادي القوة الجوية فهو في أفضل حالاته الفنية والمعنوية، بعد حصوله على بطولة الدوري العراقي رسمياً، حيث أنه يحتل المركز الأول برصيد 80 نقطة من 37 مباراة، ويبتعد عن أقرب منافسيه وهو الزوراء بثمان نقاط كاملة، حيث يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد 72 نقطة، وبذلك فقد حسم القوة الجوية الدوري العراقي لصالحه، ويسعى لإضافة بطولة أخرى في سجل النادي المليء بالبطولات، ويرغب بشدة في استغلال حالة اللاعبين المعنوية والفنية والجمع بين الدوري والكأس، لذلك سوف تكون مباراة ممتعة مليئة بالإثارة والندية في كلاسيكو عراقي قوي.

موعد مباراة القوة الجوية والزوراء

كان من المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس العراق يوم الجمعة الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة حداداً على ضحايا حريق مستشفى الناصرية، وتقرر أن تلعب المباراة غداً الاثنين الموافق 19\07\2021، على ملعب الشعب الدولي، وذلك حسب التوقيتات التالية:

20:30:- الثامنة ونصف بتوقيت العراق والسعودية.

19:30:- بتوقيت القاهرة.

17:30:- بتوقيت غرينتش.

الدوري العراقي 2020\2021

استطاع نادي القوة الجوية أن يحسم مسابقة الدوري العراقي لصالحه، وبذلك فقد حقق الدوري العراقي للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي العريق، فقد استطاع أن يستعيد لقب الدوري العراقي الغائب عن النادي منذ 4 سنين، كما أنه لم يستطيع الحصول على كأس العراق منذ 5 أعوام، لذلك يطالبه جمهوره ومحبيه بالحصول على اللقب الغائب عن دولاب النادي، والجمع بين البطولتين الدوري والكأس.

القنوات الناقلة للمباراة

من المتوقع أن تنقل مباراة نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية، عبر شاشة قناة الشباب سبورت.

بطاقة مباراة القوة الجوية والزوراء