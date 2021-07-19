نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “final” موعد مباراة الزوراء والقوة الجوية في نهائي الكأس والقنوات الناقلة أعرف شرط حضور المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزوراء والقوة الجوية اليوم في نهائي كأس العراق، من أهم الأحداث التي تشهدها العراق اليوم خاصة أنها تجمع الفريقين أصحاب الشعبية الكبيرة داخل العراق، وأيضاً تحظى بأهمية أخرى وهي السماح بالحضور الجماهيري للمشجعين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، وقدرت السلطات العراقية عدد الجماهير المسموح لها دخول المباراة اليوم ب 10 ألاف مشجع، مقسمين على الفريقين كل فريق 5 ألاف مشجع، المباراة منقولة بصورة مباشرة عبر شاشة قناة الشباب سبورت العراقية، وفيما يلي موعد المباراة بالتوقيت المحلي والدولي، حتى يتمكن محبي الكرة العراقية متابعة المباراة.

موعد مباراة الزوراء والشباب في نهائي كأس العراق

فريق القوة الجوية هو بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري العراقي، بعد أن حصد 80 نقطة من خوض 37 لقاء بينما فريق الزوراء يأتي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، ويسعى الزوراء اليوم لحصد اللقب الغالي ليكون خير تعويض لجماهيره عن بطولة الدوري العراقي، خاصة أن الفريق هو صاحب نصيب الأسد في الفوز باللقب الكأس برصيد 16 مرة قبل هذا اللقاء، بينما منافسه الليلة فريق القوة الجوية لم يحصل على اللقب سوى 4 مرات فقط، بينما حصل فرق ” الطلبة، الجيش، الرشيد” على اللقب مرتين لكل فريق.

توقيت مباراة الزوراء والقوة الجوية اليوم 2021/07/19

17.30 بتوقيت غرينتش.

18.30 : بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

19.30 : بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

20.30 : بتوقيت السعودية، والعراق، سوريا، لبنان، الأردن.

21.30 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

موعد مباراة الزوراء والقوة الجوية الجديد

من المعروف أن اللقاء المرتقب كان محدد له يوم الجمعة الماضي 2021/07/16، ولكن بسبب الحادث المأسوي الذي حدث بحرق مستشفة الناصرية، جعل السلطات في دولة العراق تتخذ قرار بتأجيل اللقاء، وتقرر لعبه اليوم الإثنين في التوقيت السابق ذكره أعلى المقال.

مشوار الفريقين في بطولة الكأس

كان الفريقين قد صعدا إلي المباراة النهائية، بعد أن فاز فريق الزوراء في مباراة الدور نصف النهائي على فريق الشرطة العراقي بنتيجة هدفين دون مقابل، بينما صعد فريق القوة الجوية إلي النهائي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على فريق الكرخ بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتقابل الفريقين الكبيرين في النهائي اليوم على ملعب الشعب بالعاصمة العراقية بغداد.

بطاقة مباراة الزوراء والقوة الجوية