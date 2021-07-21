موعد مباراة جالطة سراي وآيندهوفن اليوم الأربعاء 21 يوليو والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد مباراة جالطة سراي وآيندهوفن اليوم ضمن مباريات تصفيات دوري أوروبا من المباريات الشيقة والهامة التي ينتظرها محبي رياضة كرة القدم، فهي إحدى المباريات الودية في تصفيات دوري أبطال أوروبا التي تحظى باهتمام قطاع عريض من عشاق الكرة المستديرة، بسبب وجود الكثير من اللاعبين المحترفين في الأندية وانضمام صفوة اللاعبين إلى العديد من الأندية الأوروبية.

موعد مباراة جالطة سراي وآيندهوفن في مباريات دوري أبطال أوروبا

إن موعد مباراة جالطة سراي وآيندهوفن اليوم الأربعاء الموافق 21 من يوليو 2021 على ملعب فيليبس في هولندا، حيث انضم مؤخراً اللاعب المصري مصطفى محمد إلى فريق نادي جالطة سراي لتبدأ مباريات الأندية استعداداً للموسم الجديد، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وايندهوفن في مباريات دوري أبطال أووربا

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبوت ON Time Sports 1 HD المصرية مباراة جالطة سراي وايندهوفن على الهواء مباشرة، وتنقل قناة شارقة سبورت Sharjah Sport HD الإماراتية المباراة، وكلاهما يعرضان المباراة بجودة HD، مما يوفر متابعة متميزة وممتعة للمباراة.

نبذة عن مباريات دوري أبطال أوروبا

نشأ دوري أبطال أوروبا على يد الصحفي الفرنسي غابريال هانو عام 1954 والذي اقترح بإنشاء كأس أوروبا للأندية، ويليه الكاتب الصحفي جاك دو ريزويك الذي نشر مقالاً أيد فيه فكرة زميله بإنشاء كأس أوروبا للأندية، الأمر الذي لقى رد فعل إيجابي في قارة أوروبا لتبدأ البطولة في عام 1955 إلى أن بدأت تتوسع في أعداد الفرق المشاركة في عام 1990 ويندمج فيها المجموعات في مباريات ذهاب وإياب.