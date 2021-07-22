نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports HD 2021 متابعة مباراة مصر وإسبانيا مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports HD الناقلة مباراة مصر وإسبانيا اليوم في نهائيات كرة القدم الأوليمبية طوكيو 2020م، حيث أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت نقل مباراة منتخب مصر اليوم ضد المنتخب الإسباني على القناة المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات، ومن خلال ثقفني نوفر ترددات قنوات bein sports المفتوحة مجاناً لمتابعة مباريات اليوم.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports HD

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب مجموعة قنوات بي ان سبورت الإعلامية وعبر موقع شبكة قنوات bein الرسمي عن نقل مباراة مصر وإسبانيا المقرر إقامتها اليوم الخميس الموافق لتاريخ الثاني والعشرين من شهر يوليو لعام 2021م، حيث ستبدأ المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وقد أعلنت قنوات bein sports أيضاً عن اجتذابها أرقاماً قياسية في عدد المشاهدين المتابعين للقنوات الرياضية من خلال البطولتين الأخيرتين “يورو 2020 – كوبا أمريكا”، حيث بلغ مجموع المشاهدات للبطولتين سوياً ما يزيد عن مليار مشاهدة، وقد تم بث البطولتين بشكل حصري على قنوات بي ان سبورت المشفرة لمشتركي بي ان في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن يرغب في الحصول على ترددات قناة بين سبورت المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات المصري، وتردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات، يمكنه ذلك من خلال التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجه نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 DVB-S2 8psk نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 DVB-S2 8psk نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3 DVB-S2 8psk

تردد بين سبورت المفتوحة عرب سات

يمكنكم متابعة قناة بي ان سبورت المجانية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات من خلال توجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي المطلوب، ثم الدخول إلى الإعدادات وضبط تردد القناة وفق التالي:

تردد القناة: 11566

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

ولم يتبقى سوى دقائق قليلة وتبدأ مباراة منتخب مصر اليوم ضد إسبانيا، فمن يرغب في مشاهدة المباراة بشكل مجاني، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sports HD المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني.