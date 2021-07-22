تردد القنوات المجانية التي تنقل مباراتي مصر ضد اسبانيا و السعودية ضد كوت ديفوار

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محمد سياف - ابو ظبي - مع ترقب مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لانطلاق البطولة الأولمبية أعلنت قنوات الكأس عن بث مباراتي مصر ضد اسبانيا والسعودية ضد كوت ديفوار، بجانب قنوات بي ان سبورت المفتوحة.

يأتي تأهل المنتخب الأولمبي المصري تحت قيادة شوقي غريب إلى أولمبياد طوكيو عقب تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام سنة 2019. وتمكنت مصر من المشاركة في الألومبياد هذا العام بعد آخر مشاركة لها منذ عام 2012 في لندن.

والمميز أن مصر تحتل المركز الحادي عشر كمشاركات في الألومبياد مما منحها مكانة مميزة حيث أنها تعد من أكثر الدول العربية والأفريقية تواجدًا في هذه البطولة لكرة القدم .

وجاء منتخب مصر في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من أستراليا و إسبانيا والأرجنتين.

ترددات القنوات الناقلة لمبارتي مصر ضد اسبانيا و السعودية ضد كوت ديفوار

تردد قنوات الكأس

أعلنت قناة الكأس رقم 3، عن بثها لمباراة منتخب مصر ضد اسبانيا في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، علي أن يقوم المعلق سمير اليعقوبي بالتعليق علي أحداث المباراة.

بينما ستقوم قناة الكأس رقم 6 بث مباراة السعودية ضد كوت ديفوار بتعليق محمد السعدي في تمام الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، الـ12:30 بتوقيت المملكة.

تردد القناة على نايل سات: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي .

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدّل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة بي إن Extra 1

كما قامت قناة بين سبورت المجانية علي النايل سات بالإعلان أنها سوف تقوم ببث مباراتي مصر ضد اسبانيا، والسعودية ضد كوت ديفوار.

وتم تخصيص قناة بي إن Extra 1 لنقل عدد كبير من المنافسات العربية في أولمبياد طوكيو، وستكون القناة مفتوحة لغير المشتركين “مجانا” لمتابعة المنافسات، وبالتالي أي مباراة ستنقل عليها.

تردد القناة على نايل سات: 12604.

معدل الترميز 27500 .

معدل الاستقطاب: أفقي .

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.