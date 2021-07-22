نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة: نتيجة مباراة مصر وإسبانيا اليوم egypt vs spain القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع نتيجة مباراة مصر وإسبانيا اليوم التي بدأت في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر يوليو لعام 2021م ضمن مباريات المجموعات في نهائيات كرة القدم الأوليمبية طوكيو 2020م، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع كلاً من إسبانيا وأستراليا والأرجنتين، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر متابعة مستمرة لنتيجة مباراة اليوم بين المنتخب المصري والإسباني، بالإضافة إلى إرفاق القنوات الناقلة مباراة مصر اليوم.

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا اليوم

بدأت مباراة منتخب مصر ضد منتخب أسبانيا في أولى مباريات الجولة الأولى ببطولة أولمبياد طوكيو 2020م، وتقام المباراة على أرضية استاد سايورو دوم، وقد أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الإعلامية عن نقل مباراة مصر اليوم على قناة بي ان سبورت المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي نايل سات.

ومن يرغب في متابعة مباراة منتخب الفراعنة اليوم بشكل مجاني، يمكنه ذلك من خلال استقبال ترددات قناة bein sports HD المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات والقمر الصناعي عرب سات المرفقة عبر موقع ثقفني، كما يتم نقل المباراة عبر قناة الكأس 3 المشفرة بتعليق سمير المعيرفي لمن يرغب في مشاهدة المباراة عبر القناة المشفرة.

كما يتم نقل مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الإسباني عبر قناة بي ان سبورت bein sports HD 7 المشفرة لمن يرغب في متابعتها الآن عبر القناة الغير مجانية، ويتم التعليق على المباراة بصوت المعلق الرياضي الكبير رؤوف خليف، ومن المقرر أيضاً اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم بتوقيت القاهرة إقامة مباراة السعودية ضد ساحل العاج ضمن المجموعة D بالجولة الأولى.

تشكيلة المنتخب المصري

بدأ المنتخب المصري الأولمبي لقاء اليوم ضد المنتخب الإسباني بتشكيل مكون من:

(محمد الشناوي – كريم العراقي – محمود الونش – أحمد حجازي – أسامة جلال – أحمد فتوح – إمام عاشور – أكرم توفيق – رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر – أحمد ياسر ريان).

تشكيلة المنتخب الإسباني

بدأ منتخب إسبانيا مباراة اليوم في افتتاح بطولة أولمبياد طوكيو 2020 بالتشكيلة التالية:

(أوناي سيمون – مينجويزا – جارسيا – باو توريس – ميراندا – بيدري – ميكيل ميرينو – سيبايوس – داني أولمو – أسينسيو – أويارزابال).

نتيجة مصر ضد إسبانيا

بدأت مباراة المنتخب المصري اليوم في تمام الساعة 9:30 من صباح اليوم.

في الدقيقة 22 تعرض أوسكار مينجويزا الظهير الأيمن للمنتخب الإسباني للإصابة إثر تدخل عنيف من اللاعب المصري أحمد فتوح الذي تلقى البطاقة الصفراء، وقد حاول اللاعب الإسباني الاستمرار ولكنه لم يستطع، فتم إخراجه من أرضية المعلب واستبداله باللاعب فاييخو بالدقيقة 22.

الدقيقة 40: استمرار التعادل السلبي بدون أهداف حتى الآن.

انتهاء الشوط الأول باستمرار التعادل السلبي للفريقين بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني للمباراة الآن في تمام الساعة 10:35 من صباح اليوم.