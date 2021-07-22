نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الدوري السعودي 2021-2022 والفائز ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان السابق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الللباحثين عن جدول مباريات الدوري السعودي لكره القدم، وكذلك موعده المرتقب، أو كما يطلقون عليه دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد عرف مسبقا لمصر بالدوري السعودي للمحترفين في البطولة الرئيسة لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وثاني أعلى المسابقات في القارة أسيا، لعب أول بطوله سعودية لكره القدم في موسم 1976-197 باسم الدوري الممتاز، وحصل الفريق الفائز علي الدرع، وقبلها بموسم 1974-1975 لعبت مسابقه أولية باسم الدوري التصنيفي، وفي مقاله اليوم سوف نتكلم عن كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2021-2022، ومع كل بطولة تزداد شعبيه الكرة السعودية.

جدول مباريات الدوري السعودي

نوضح لكم ما أعلنه الاتحاد السعودي، عن بداية بطولة المحترفين بالسعودية 2022:

مع نهاية موسم شرس للهلال مع الأهلي، أعلنت الاتحاد السعودي لكره القدم إن بداية الموسم الجديد من كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في يوم الأربعاء 11اغسطس 2021 الموافق 3 محرم 1442.

ولكن لم يتم الإعلان عن نهاية الموسم حتي الآن ولكن المتوقع ان ينتهي في موعده الطبيعي.

الفرق التي تم تأهيلها لدوري أبطال آسيا

بحسب نظام دوري أبطال آسيا، سوف يتم تأهيل 4 فرق من المملكة.

كما أن هناك 3 فرق عن طريق الدوري وفرقه واحده عن طريق الكأس.

القنوات الناقلة دوري السعودية

أعلنت الشركة الرياضية السعودية بياناً عن طريق حسابها الرسمي، علي ابلكيشن تويتر، حيث أنها قالت سوف تتعاقد مع مجموعه قنوات mbc، لتقديم خدمات نقل مسابقات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين ، وكأس السوبر المقبل2021-2022، كما أطلقت قنوات فضائيه جديده باسم ssc، لنقل عدد منافسات الرياضة في المملكة.

جدول مباريات الدوري السعودي الجولة الأولي

الجولة الثانية الدوري السعودي

جدول مباريات دوري السعودية الجولة الثالثة

نبذه بسيطه عن الدوري السعودي السابق

يوجد منافسه كبيره ولاعبين من ألتراز العالمي بين صفوف انديه في كاس المحترفين لعام 2020-2021، سوف نستطلع الان عن من استطاع الفوز ببطولة موسم 2020- 2021 وجميعا نتذكر: