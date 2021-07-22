نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنافسة تشتعل: الأهلي يخسر نقطتين بالتعادل في مباراة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقيمت مساء اليوم الخميس أحد المباريات الهامة في الدوري المصري لكرة القدم، حيث التقي النادي الأهلي مع فريق البنك الأهلي ضمن أحد مباريات الدوري المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرون، وقد نجح خلالها البنك الأهلي في اقتناص نقطة تعادل ثمنية من الفارس الأحمر، حيث انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وتعد هذه المباراة هي المباراة الأولى المحلية للنادي الأهلي بعد نجاحه في الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا الأيام الماضية من فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي اليوم أمام البنك الأهلي بعض من الندية والإثارة، حيث في البداية أقام البنك الأهلي ممر شرفي للاحتفال بحصول النادي الأهلي على بطولة إفريقيا، ومع بداية المباراة ضغط الفارس الأحمر بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع المعنويات للاعبين، لكن غاب عن الفريق النجاح في إنهاء الهجمة بصورة صحيحة، لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني شهد إثارة واضحة منذ البداية حين نجح اللاعب محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 48 من زمن المباراة، لكن بعد الهدف ساد بعد الهدوء والأداء السلبي من لاعبي النادي الأهلي، ولم يؤمن الفريق الفوز بتسجيل أي أهداف آخرى، وهو الأمر الذي سمح للبنك الأهلي بتسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق اللاعب كريم بامبو في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ولم ينجح أي من الفريقين في تسجيل أهداف آخرى خلال الدقائق المتبقية، لتنتهي مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

النادي الأهلي يخسر نقاط ثمنية في منافسة الدوري

يتصدر حاليا نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، ويأتي في المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 52 نقطة، مع بقاء ثلاث لقاءات مؤجلة للنادي الأهلي في حالة تحقيق الفوز خلالها يتساوي مع نادي الزمالك برصيد 61 نقطة لكل فريق، لتشتغل المنافسة بصورة كبيرة على بطولة الدوري المصري لكرة القدم هذا العام.

وقد نجح فريق البنك الأهلي الصاعد حديثاً للدوري المصري هذا العام في تحقيق نتائج إيجابية في مباراتيه أمام الفارس الأحمر، حيث حقق نتيجة التعادل السلبي في مباراة الدور الأول والتعادل الإيجابي في مباراة الدور الثاني، ليفقد النادي الأهلي 4 نقاط كاملة من أحد الفرق الصاعدة حديثاً لأول مرة في تاريخها للمنافسة في الدوري الممتاز لكرة القدم.