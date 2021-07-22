نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات مصر والسعودية القادمة في أولمبياد طوكيو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2021 في اليابان، وبدأ عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم في متابعة المنافسات التي تقام داخل الأولمبياد الصيفية في تلك الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

عدد الفرق في أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم

وهذا العام تتنافس 16 فرقة من فرق الرجال لكرة القدم في الأولمبياد الصيفية ، ويشترط في الأولمبياد أن يكون عمر اللاعبين من فرق الرجال 24 عام ، باستثناء 3 لاعبين فوق السن يسمح بضمهم من منتخبات بلادهم الرئيسية إلى المنتخب الأوليمبي.

ومن الدول العربية تشارك كلًا من مصر والسعودية في المنافسات، حيث يشارك الفريق المصري في المجموعة مع فرق أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

أما فريق السعودية فيلعب في نفس المجموعة مع فرق ألمانيا والبرازيل وساحل العاج.

ومن المتوقع أن تكون المنافسات قوية للغاية خاصة بعد مشاركة عدد من اللاعبين المميزين من لاعبي الصفوف الأولى لكبرى الفرق مع منتخبات بلادهم الأوليمبية، منهم على سبيل المثال اللاعب داني سيبالوس والذي يشارك مع منتخب أسبانيا وهو لاعب فريق ريال مدريد ، بالإضافة لحارس المرمى أوناي سيمون الذي لعب ضمن التشكيل الرئيسي للفريق الأول الأسباني في مباريات بطولة يورو 2020.

وبالنسبة لفريق البرازيل فإنه يضم أيضًا عدد من اللاعبين الهامين مثل اللاعب ريتشارليسون لاعب نادي ايفرتون، واللاعب وغابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال وماثيوس، وأيضًا يشارك اللاعب دوجلاس لويز لاعب خط وسط أستون فيلا مع فريق البرازيل.

ويشارك مع الفريق حارس المرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري واللاعب محمود حمدي الونش لاعب فريق الزمالك، واللاعب أحمد حجازي والذي يلعب لصالح نادي الاتحاد السعودي.

موعد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

تشارك مصر في منافسات المجموعة الثالثة، وهذا الجدول يوضح موعد مباريات مصر في الدور الأول من أولمبياد طوكيو 2020:

مصر أسبانيا 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة الخميس 22 يوليو مصر الأرجنتين 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة الأحد 25 يوليو مصر أستراليا 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة الأربعاء 28 يوليو

موعد مباريات السعودية في أولمبياد طوكيو

يتنافس الفريق السعودي بالمجموعة الرابعة في المسابقة والتي تضم مجموعة من أقوى الفرق في البطولة، والجدول التالي به مواعيد جميع مباريات المنتخب السعودي للدور الأول.

السعودية ساحل العاج 11:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة الخميس 22 يوليو 2021 السعودية ألمانيا 2:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة الأحد 25 يوليو السعودية البرازيل 11:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة الأربعاء 8 يوليو

ومن المقرر أن يتأهل أول فريقين في كل مجموعة لدور الثمانية من منافسات طوكيو 2020.