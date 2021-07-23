نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي المقبلة في أولمبياد طوكيو 2020 وفرص التأهل والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنتخب السعودي الأولمبي ورغم خسارته في المباراة الافتتاحية في أولمبياد طوكيو 2020 أمام منتخب ساجل العاج الأولمبي بنتيجة (2-1)، إلا أنه لم يفقد فرصه في التأهل إلى الدور الثاني، كما أنه وقياسًا بالأداء الإجمالي المقدم في اللقاء الأول له في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 ، وذلك ضمن مشاركته الثالثة في الدورة المجمعة.

في السطور المقبلة، سنستعرض نتيجة مباراة السعودية وساحل العاج الأولى في Tokyo 2020 Olympics وفرص تأهل الأخضر الأولمبي إلى دور ربع النهائي، بالإضافة إلى مباراة السعودي الأولمبي المقبلة والقنوات الناقلة.

هزيمة مفاجئة

تلقى المنتخب السعودي الأولمبي هزيمة مفاجئة في أولى مبارياته في مشاركته الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية ، أمام المنتخب الإيفواري الأولمبي.

ورغم مجاراة الأخضر لخصمه منتخب الأفيال، حيث تقدم الأخير في النتيجة بهدف سجله عبدالإله علي العمري مدافع نادي النصر السعودي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة الأول، ليتعادل نجم وسط نادي السعودي سالم الدوسري بعد 5 دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، انتظر منتخب ساجل العاج الأولمبي حتى الدقيقة 66 من زمن المباراة، حتى أدرك فرانك كيسي لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي، لتسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز للإيفواريين.

ورغم محاولات الأخضر لإدراك التعادل إلا أن صافرة النيوزيلندي مات كونجير حسمت نتيجة اللقاء، معلنة عن أول ثلاث نقاط للمنتخب الأفريقي الثاني المشارك في الأولمبياد.

فرص تأهل الأخضر وتاريخ المشاركات

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على الألمان، من أجل ملاحقة المنتخبين البرازيلي والإيفواري أصحاب المركزين الأول والثاني، واللذين يلتقيان صباح يوم الأحد المقبل أيضًا.

أما التعادل، فسيصعب فرص الأخضر بعض الشيء، خاصة في حال تحقيق الأفيال نتيجة إيجابية أمام السيليساو، حيث تعتبر مباراة السعودية والبرازيل في الجولة الثالثة والأخيرة، غير مضمونة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب السعودية الأولمبي ، قد شارك مرتين من قبل في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ودع خلالها المنافسات من الدور الأول.

جاءت المشاركة الأولى في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 ، وفيه حاز الأخضر المركز الـ16.

وتحسن الوضع قليلًا في مشاركة منتخب السعودية الأولمبي الثانية، في أولمبياد أتلانتا 1996 ، إذ احتل المرتبة الـ15.

موعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي القادمة والقنوات الناقلة

يستعد الأخضر للملمة جراح الهزيمة الأولى، في المشاركة الثالثة بالعرس الرياضي العالمي، حيث يلتقي يوم الأحد المقبل، 25 يوليو 2021 ، في الثانية والنصف بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، منتخب ألمانيا الأولمبي.

ويتشارك المنتخب الأولمبي السعودي ونظيره الألماني في كون الفريقين تلقيا الخسارة في الجولة الأولى، حيث خسر الأول كما أسلفنا أمام ساحل العاج، فيما هُزم الثاني أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة (2-4).

مباراة السعودية وألمانيا من المقرر إقامتها على ملعب ستاد نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتنقل قنوات بين سبورت حصريًا فعاليات البطولة، لكن لم يتحدد إلى الآن القنوات الناقلة من بين الباقة الرياضية القطرية، كما تنقل قناة ARD Das Erste HD الألمانية فعاليات المباراة.

هذا بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect المعروف.

ويتبقى تحديد معلق المباراة والحكم المُعين لإدارتها، وهو ما سيُعلن عنه لاحقًا وسنقوم بتزويدكم بتفاصيله في حينه.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية ، على نتيجة مباراة السعودية وساحل العاج ضمن الجولة الافتتاحية في أولمبياد طوكيو 2020 ، كما تناولنا موعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي الثانية مع ألمانيا والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات الأخضر في الأولمبياد.