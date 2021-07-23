ريال مدريد يعلن إصابة بنزيما بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بفيروس كورونا. وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة اللاعب كريم بنزيما جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد".

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