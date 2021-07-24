نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والأرجنتين أولمبياد طوكيو Tokyo 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والأرجنتين، ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي موعد مباراة مصر والأرجنتين وهذا من ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 المقامة هذا العام في اليابان، ونتابع معكم موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة، فتابعوا معنا.

وقد انتهت المباراة الماضية بين مصر وأسبانيا في الجولة الأولى بدور المجموعات، وقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين 0-0، وهذا بعد أداء دفاعي قوي ورجولي من قبل لاعبي منتخب مصر.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

ونتابع معكم موعد مباراة مصر والأرجنتين، والتي ستقام يوم الأحد 25 يوليو 2021 من ضمن فعاليات الألعاب الأولومبية كرة القدم رجال، حيث ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي آملين بأن تنتهى المباراة لصالح مصر هذه المرة أو التعادل، والمباراة ستقام في المواعيد التالية فتابعوا معنا:

مصر: الساعة التاسعة والنصف صباحا 9:30 بتوقيت القاهرة.

السعودية: الساعة العاشرة والنصف صباحا 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الإمارات: الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا 11:30 بتوقيت أبو ظبي.

قطر: الساعة العاشرة والنصف صباحا 10:30 بتوقيت الدوحة.

تونس والجزائر: الساعة الثامنة والنصف صباحا 8:30.

المغرب: الساعة السابعة والنصف صباحا 7:30.

الساعة 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين أولمبياد طوكيو 2020

وستقام مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره الأرجنتيني على ملعب سابورو دوم، والموجود في مدينة سابورو باليابان، وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD.

وقد تحدثنا عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة وطريقة تنزيلها في مقال تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD الجديد 2021 على النايل سات.

مباريات مصر في أولمبياد 2020

وقد بدأت مباريات الألعاب الأولمبية كرة القدم رجال 2021 من يوم 22 يوليو 2021، وقد بدأت المباريات بمبارة مصر ضد أسبانيا، والتي أدى لاعبي خط الدفاع وخط الوسط بمنتخب مصر أداء رائع، وقد حصل لاعب منتخب مصر أكرم توفيق على لقب رجل المباراة لأداءه الممتاز في المباراة، وكما تألق الشناوي وحجازي والونش.

ويقع منتخب مصر في البطولة في مجموعة صعبة، حيث تضم مجموعة منتخب مصر، منتخبي أسبانيا والأرجنتين، كما تضم منتخب أستراليا، والتي ستواجهها مصر في يوم 28 يوليو القادم.