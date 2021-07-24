نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت اكسترا beIN Sport Xtra المفتوحة على النايل سات أولمبياد طوكيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت اكسترا الجديد على النايل سات، يبحث العديد من متابعي الرياضات المختلفة عن تردد قناة بي ان سبورت اكسترا الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وهذا لمتابعة فعاليات دورة الألعاب الأولومبية المقامة هذا العام في اليابان طوكيو 2020، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

قناة بي إن سبورت اكسترا beIN Sport Xtra

وتعتبر قناة بي ان سبورت اكسترا بالاصل من القنوات المشفرة التابعة لمجموعة قنوات بين سبورت القطرية beIN Sports، حيث قامت قنوات بي ان سبورت بإلغاء تشفيرها مؤقتا وهذا حتى يتسنى لمتابعي الرياضات المختلفة متابعة دورة الألعاب الأولومبية بشكل مجاني عليها.

وتذيع أيضا قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sport HD بعض مباريات كرة القدم بين المنتخبات الأولومبية في أولمبياد طوكيو 2020، والتي تحدثنا عن ترددها في مقال تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2021 على النايل سات.

وستنقل القناة مواجهات الأولمبياد المقامة هذا العام باليابان بشكل مجاني وبدون تشفير، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بتردد القناة وكيفية تنزيلها على الريسيفر.

تردد قناة بي ان سبورت اكسترا

ويمكنك تنزيل تردد القناة بكل سهولة على الريسيفر، ونتابع معكم تردد القناة المفتوحة الناقلة لأولمبياد طوكيو 2020، وهو كالآتي على مختلف الأقمار الصناعية:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 10727.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: تلقائي.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

ويمكنك تنزيل التردد على الريسيفر الخاص بك بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا هذه الخطوات: