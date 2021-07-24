نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي القادمة 25\07\2021 والقنوات الناقلة في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي القادمة، ينتظر عشاق كرة القدم المصرية وجماهير المارد الأحمر، موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام الإنتاج الحربي، حيث يلتقي الفريقين في الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويفتح استاد السلام أبوابه في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة لاستضافة المباراة، الأهلي الحزين بفقده نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي، يسعى لمصالحة جماهيره الغاضبة بالفوز على الإنتاج والحصول على الثلاث نقاط، الأهلي حامل لقب الدوري الموسم الماضي يسعى بكل وسيلة للاحتفاظ ببطولته المفضلة، لذلك شددت المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على لاعبيه بعدم التهاون فيما تبقى من مباريات، حتى يستطيع الأهلي حسم اللقب لصالحه، وعنف لاعبيه على تضييع نقطتين غاليتين في مشوار اللقب، وأنه لا مجال لتضييع أي نقاط أخرى إذا كان الأهلي يريد التتويج بالدوري.

وفي الجهة الأخرى يسعى الإنتاج الحربي لإحداث مفاجئة بالفوز على زعيم القارة الأفريقية، وهذا شيء صعب لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ولا تعترف إلا بمن يعطيها داخل المستطيل الأخضر، ويحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري، ومن هنا تأتي صعوبة اللقاء، فريق يسعى للحصول على لقب الدوري يلاقي فريق يسعى للهروب من شبح الهبوط.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

كما ذكرنا في الفقرة الأولى فإن استاد السلام سوف يفتح أبوابه غداً الأحد الموافق 25\07\2021، لاستضافة لقاء الأهلي والإنتاج الحربي، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

17:00:- الخامسة بتوقيت غرينتش.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 24 مباراة.

بينما يحتل الإنتاج المركز ال18 والأخير برصيد 19 نقطة من 27 مباراة.

ترتيب الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 27 18 7 2 7 18:48 30 61 2 الأهلي 24 15 7 2 10 18:48 30 52 3 المصري البورسعيدي 28 11 10 7 6 29:37 8 43 4 الاتحاد السكندري 28 11 8 9 6 32:33 1 41 5 سموحة 28 8 16 4 6 37:43 6 40 6 بيراميدز 26 9 13 4 8 31:38 7 40 7 إنبي 28 9 11 8 6 30:31 1 38 8 طلائع الجيش 28 10 7 11 6 31:37 6 37 9 مصر المقاصة 28 10 7 11 6 37:29 -8 37 10 الجونة 28 8 12 8 6 30:29 -1 36 11 سيراميكا كليوباترا 27 7 12 8 7 35:35 0 33 12 الإسماعيلي 27 9 8 10 7 33:35 2 32 (-3) 13 غزل المحلة 27 7 11 9 7 29:22 -7 32 14 المقاولون العرب 28 7 8 13 6 37:27 -10 29 15 البنك الأهلي 27 5 11 11 7 35:28 -7 26 16 أسوان 27 6 7 14 7 45:21 -24 25 17 وادي دجلة 27 4 11 12 7 33:24 -9 23 18 الانتاج الحربي 27 3 10 14 7 50:25 -25 19

القنوات الناقلة للمباراة

كما هو معروف أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس هي المالك الحصري لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، ولذلك سيتم نقل المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

بطاقة مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي