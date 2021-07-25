نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب ونتائج مباريات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول ترتيب مجموعات أولمبياد طوكيو 2020 كرة القدم رجال هو مايبحث عنه العديد من محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، خاصة بالتزامن مع انطلاق منافسات لعبة كرة القدم في أولمبياد طوكيو بمشاركة 24 منتخباً من مختلف القارات، ويشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بمنافسات كرة القدم رجال المنتخبان العربيان: مصر والسعودية، حيث يطمح كلا المنتخبين للخروج بأداء مشرف في هذا المحفل الدولي الذي تتجه إليه الأنظار من كل حدب وصوب في بطولة بها العديد من نجوم كرة القدم حول العالم.

مجموعات طوكيو 2020

وقد تأهل لنهائيات طوكيو 2020 ستة عشر منتخباً تم تقسيمهم على أربع مجموعات، وقد أتت المجموعات حسب القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيم، فرنسا.

اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيم، فرنسا. المجموعة الثانية: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا. المجموعة الثالثة: رومانيا، الهندوراس، كوريا الجنوبية، نيوزلندا.

رومانيا، الهندوراس، كوريا الجنوبية، نيوزلندا. المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، السعودية، كوت ديفوار.

نظام دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كرة القدم رجال

وقد تم تحديد نظام لعبة كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تم تقسيم المشاركين على أربع مجموعات، ويتم إقامة دوري بين كل فرق المجموعة الواحدة، ومن ثم يتأهل المنتخبان صاحبي الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ومن بداية دور الثمانية تبدأ المباريات تقام بنظام خروج المغلوب، حيث يستمر الفريق الفائز في منافسات البطولة، حتى المباراة النهائية، ومن ثم التتويج بلقب أولمبياد طوكيو 2020، والحصول على الميدالية الذهبية الأولمبية.

جدول مباريات طوكيو 2020

ومن أجل التسهيل على متابعى كرة القدم حول العالم من متابعة مباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 فقد وضعنا لكم صورة توضح لكم مواعيد مباريات كرة القدم رجال في دورة الألعاب الأولمبية والمقامة في طوكيو باليابان، وإليكم كافة مواعيد مباريات دوري المجموعات مع العلم بأن كافة المواعيد المدرجة في الصورة هي بتوقيت مكة المكرمة، وضرورة مراعاة فروق التوقيت بين الدول.

جدول ترتيب مجموعات طوكيو 2020 كرة القدم رجال

نتابع وإياكم جدول ترتيب مجموعات منافسات كرة القدم رجال في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو 2020، حيث سنقوم بمشيئة الله تعالى بعمل تحديث لجدول ترتيب المجموعات بعد الانتهاء من كل جولة.

ترتيب المجموعة الأولى

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط المكسيك 1 1 0 0 4 1 3 اليابان 1 1 0 0 1 0 3 جنوب أفريقيا 1 0 0 1 0 1 0 فرنسا 1 0 0 1 1 4 0

ترتيب المجموعة الثانية

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط رومانيا 1 0 0 0 1 0 3 نيوزلندا 1 1 0 0 1 0 3 الهندوراس 1 0 0 1 0 1 0 كوريا الجنوبية 1 0 0 1 0 1 0

ترتيب المجموعة الثالثة

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط أستراليا 1 1 0 0 2 0 3 اسبانيا 1 0 1 0 0 0 1 مصر 1 0 1 0 0 0 1 الأرجنتين 1 0 0 1 0 2 0

ترتيب المجموعة الرابعة

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط البرازيل 1 1 0 0 4 2 3 كوت ديفوار 1 1 0 0 2 1 3 السعودية 1 0 0 1 1 2 0 ألمانيا 1 0 0 1 2 4 0

نتائج مباريات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كرة القدم رجال

ونتابع وإياكم كافة نتائج مباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سنحاول جاهدين أن نرصد لكم كافة نتائج جميع المباريات نهاية كل يوم، وذلك من أجل التسهيل عليكم في معرفة موقف الفرق من التأهل وكافة نتائج البطولة، وإليكم نتائج مباريات دوري المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

المجموعة الثانيةالدنمارك × فنلندا0-1

المجموعة المباراة النتيجة المجموعة الأولى اليابان × جنوب أفريقيا 0-1 المكسيك × فرنسا 1-4 المجموعة الثانية رومانيا × الهندوراس 0-1 كوريا الجنوبية × نيوزلندا 1-0 المجموعة الثالثة اسبانيا × مصر 0-0 الأرجنتين × أستراليا 2-1 المجموعة الرابعة السعودية × كوت ديفوار 2-1 البرازيل × ألمانيا 2-4

القنوات الناقلة لبطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وتقوم شبكة قنوات bein sports بنقل كافة فاعليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وبالتحديد منافسات كرة القدم رجال عبر قنواتها المفتوحة، ويمكنكم متابعة كافة المباريات باللغة العربية عبر قناة bein SPORTS HD المفتوحة والتي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات.