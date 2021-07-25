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عمر شويل - جدة بعد التعادل السلبي مع المنتخب الإسباني ثم الهزيمة من المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل لا شيء، بدأت الجماهير المصرية تتساءل عن فرص منتخب مصر الأولمبي في الصعود إلى دور الـ 16 أولمبياد طوكيو 2021، يرى خبراء اللعبة أن فرصة المنتخب المصري جيدة للغاية في التأهل بشرط الفوز على المنتخب الأسترالي في الموقعة القادمة يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إذا أراد المصريين البقاء، فلابد من إلحاق الهزيمة للكيان الأسترالي، لذا تلك المباراة ستكون في غاية الأهمية أيضًا للخصم لأن الهزيمة ستخرجه من البطولة.

فرص منتخب مصر الأولمبي في الصعود إلى دور الـ 16 أولمبياد طوكيو 2021

يحتل الفريق الإسباني المركز الأول برصيد 4 نقاط، يليه الفريق الأسترالي برصيد 3 نقاط، ثم المنتخب الأرجنتيني برصيد 3 نقاط (النتائج المباشرة بين أستراليا والأرجنتين في صالح الفريق الأول لذا جاء في المركز الثاني والآخر جاء الثالث) وأخيرًا مصر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، الموقعة القادمة ستكون بين مصر وأستراليا وفي نفس التوقيت مباراة الأرجنتين وإسبانيا.

فوز إسبانيا أو تعادلها تضمن الصعود مباشرةً إلى دور الـ 16، أما خسارتها تعني صعود المنتخب الأرجنتيني، في حالة فوز منتخب مصر سيجمع 4 نقاط، وخسارة المنتخب الإسباني سيجمع 4 نقاط أيضًا، والمواجهات المباشرة كانت التعادل سيد المواقف، لذا سيأتي فارق الأهداف ليكون الفيصل، أما في حالة تعادل الأرجنتين وإسبانيا وفوز مصر (4 نقاط)، صعود إسبانيا (5 نقاط) والأرجنتين (4 نقاط) لأن موجهة الأخيرة مع مصر جاءت لصالحها.

بطريقة أخرى، تعادل المنتخب الأرجنتيني أو فوزه على المنتخب الإسباني، يعني خروج مصر رسمياً حتى لو فازت على المنتخب الأسترالي بأكثره من الأهداف، لذا يرى خبراء الكرة أن اللعبة في يدي الإسبان وهم أصحاب الكلمة العليا في تلك المجموعة، ومن الجانب الإسباني، أكد أنهم سيلعبون أمام الأرجنتين من أجل الفوز ولن ينظروا إلى من سيصعد معهم، فقط لديهم الرغبة القوية لاعتلاء منصة المجموعة.