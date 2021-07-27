انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر الأولمبي وأستراليا في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف استاد مياجي مباراة مصر الأولمبي وأستراليا اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، تلك المباراة هي حياة أو موت للفراعنة، حيث يعد الفوز بتلك المواجه بمثابة طوق النجاة والعبور إلى دور الـ 16، يدخل المنتخب المصري هذه المباراة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الإسبان ثم الخسارة من الأرجنتين، وتتطلع جماهير مصر بإلحاق الهزيمة للمنتخب الأسترالي من أجل الصعود وتحقيق مكانة كبيرة ترفع شأن الكرة المصرية في الأولمبياد.

موعد مباراة مصر الأولمبي وأستراليا في الألعاب الأولمبية 2021

يدخل المنتخب المصري اختبار صعب مع نظيرة الأسترالي، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة، يعلم الجميع أن خسارة المصريين تعني الخروج الرسمي من تلك البطولة، ومن نفس المضمون، أكد لاعبي المنتخب أنهم على مقدار كبير من تحمل المسؤولية والخروج بنتيجة إيجابية تسعد الجماهير، ومن الجانب الآخر، ستكون مباراة الأرجنتين مع الإسبان مباراة القوية وستحمل الكثير بعد نهايتها في ترتيب تلك المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

يحتل المنتخب الإسباني المركز الأول برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع المصريين ثم الفوز على أستراليا، وجاءت أستراليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارة من إسبانيا والفوز على الأرجنتين، وحلت الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ولكن المواجهات المباشرة أعطت الأفضلية للمنتخب الأسترالي في الترتيب الثاني، وجاءت مصر برصيد نقطة واحدة لتصبح في المركز الأخير.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت اكسترا بث كل مجريات تلك البطولة في كافة الألعاب الرياضية المتنوعة على جميع قنواتها، ومن المنتظر أن تقوم بنقل تلك المباراة على الهواء مباشرةً عبر برنامج استوديو التحليلي الذي يستضيف أشهر نجوم الكرة العربية والمصرية، وذلك لتقديم وجبة دسمة كبيرة من التحليل الفني وفرص كل فريق في الفوز والخسارة والإطلاع على أماكن القوة والضعف في كل منتخب وذلك قبل المباراة.