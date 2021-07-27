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محمد سياف - ابو ظبي - بدأت جماهير مصر تتساءل عن فرص منتخب مصر الأولمبي للصعود لدور 16 أولمبياد طوكيو 2021، بعد الهزيمة من المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، والتعادل مع المنتخب الإسباني، أصبحت الآمال معلقة على مباراة فريقنا مع المنتخب الأسترالي، وأيضًا المنتخب الأسترالي يدخل تلك المباراة ولا سبيل لها إلا في حصد الثلاث نقاط من أجل الصعود، لذا تلك المباراة لن تقبل القسمة على 2، الفائز مستمر والخاسر توقف عن النبض.

فرص منتخب مصر الأولمبي في الصعود إلى دور الـ 16 أولمبياد طوكيو 2021

يحتل المنتخب الإسباني المركز الأول برصيد 4 نقاط، يليه المنتخب الأسترالي برصيد 3 نقاط، ثم الأرجنتين برصيد 3 نقاط (النتائج المباشرة بين أستراليا والأرجنتين في صالح الفريق أستراليا) وأخيرًا مصر في الترتيب الأخير برصيد نقطـة واحدة، المباريات القادمة ستكون بين مصر وأستراليا وفي نفس التوقيت مباراة الأرجنتين وإسبانيا، نتائج تلك المواجهات، ستبرز الصاعدين إلى دور الـ 16.

انتصار الإسبان أو التعادل تضمن صعودهم مباشرةً إلى دور الـ 16، أما الخسارة تعني صعود الأرجنتين، في حالة فوز مصر سيجمع 4 نقاط، وخسارة المنتخب الإسباني سيملك 4 نقاط أيضًا، والمواجهات المباشرة كانت التعادل سيد الموقف، لذا سنحتكم إلى فارق الأهداف ليكون الفيصل النهائي، أما في حالة تعادل منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا وفوز مصر (4 نقاط)، ستصعد إسبانيا صاحبة (5 نقاط) والأرجنتين صاحبة (4 نقاط) لأن المواجه الأخيرة مع المنتخب المصري جاءت لصالحها.

وبطريقة أخرى مبسطة، تعادل الأرجنتين أو الفوز على الإسبان، يعني خروج مصر رسميًا حتى لو فازت على الأستراليين بأكثر من هدف، لذا يرى خبراء الكرة أن اللعبة في يد وفي ملعب المنتخب الإسباني وهم أصحاب الكلمة العليا في هذه المجموعة، ومن نفس المضمون، أكدت إسبانيا أنها تسعى بالفوز بالنقاط الثلاثة على المنتخب الأرجنتيني دون النظر من سيصعد معها وأنها ستلعب من أجل الفوز باللقب.