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"إن كيدهن عظيم".. امرأتان سوريتان تستأجران شابين لتنفيذ خطة شيطانية مع زوجيهما

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أقدمت امرأتان سوريتان على استئجار شابين في محافظة حلب، لتنفيذ خطة شيطانية مع زوجيهما، وذلك بهدف الحصول على مبلغ مالي ضخم.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة لـ"نظام الأسد"، أن المرأتين فبركتا حادثة اختطافهما بالاتفاق مع شابين، وطلبتا من زوج إحداهما تقديم فدية للمختطفين بمبلغ 75 مليون ليرة سورية (نحو 60 ألف دولار). 

وذكرت "داخلية النظام"، عبر صفحتها في "فيسبوك، أن التحقيق قاد إلى أن المرأتين كانتا تستأجران شقة سكنية في حي الميدان إثر خلاف عائلي، وأنهما لم تكونا مخطوفتين، حسب البلاغ الذي قدمه ذويهما.

وتوصلت التحقيقات أن المرأتين قامتا بتأليف قصة الخطف بالاتفاق مع شابين للاتصال مع زوج إحداهن والطلب منه فدية بمبلغ مالي قدره 75 مليون ليرة سورية مقابل تركهما.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على الشابين واعترفا بالتخطيط مع المرأتين لتأليف قصة الخطف واتصالهما مع زوج إحداهما وإيهامه أنهما الخاطفين.

وأثناء محادثة الشبان لزوج المدعوة (روضة . ق) عبر هاتفها طلبت من زوجها إنقاذها وتسليم المبلغ المطلوب للشابين مقابل تخليصها". وأضافت الوزارة أن الشابين كانا يتقاضيان مبلغًا ماليًا لقاء كل اتصال هاتف.

وتكررت حالات الخطف المفبركة في مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الماضية، حيث أقدم شاب بمدينة حماة بتأليف حادثة خطفه ليبتز والديه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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