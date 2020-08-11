"إن كيدهن عظيم".. امرأتان سوريتان تستأجران شابين لتنفيذ خطة شيطانية مع زوجيهما

أقدمت امرأتان سوريتان على استئجار شابين في محافظة حلب، لتنفيذ خطة شيطانية مع زوجيهما، وذلك بهدف الحصول على مبلغ مالي ضخم.
وذكرت وزارة الداخلية التابعة لـ"نظام الأسد"، أن المرأتين فبركتا حادثة اختطافهما بالاتفاق مع شابين، وطلبتا من زوج إحداهما تقديم فدية للمختطفين بمبلغ 75 مليون ليرة سورية (نحو 60 ألف دولار).
وذكرت "داخلية النظام"، عبر صفحتها في "فيسبوك، أن التحقيق قاد إلى أن المرأتين كانتا تستأجران شقة سكنية في حي الميدان إثر خلاف عائلي، وأنهما لم تكونا مخطوفتين، حسب البلاغ الذي قدمه ذويهما.
وتوصلت التحقيقات أن المرأتين قامتا بتأليف قصة الخطف بالاتفاق مع شابين للاتصال مع زوج إحداهن والطلب منه فدية بمبلغ مالي قدره 75 مليون ليرة سورية مقابل تركهما.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على الشابين واعترفا بالتخطيط مع المرأتين لتأليف قصة الخطف واتصالهما مع زوج إحداهما وإيهامه أنهما الخاطفين.
وأثناء محادثة الشبان لزوج المدعوة (روضة . ق) عبر هاتفها طلبت من زوجها إنقاذها وتسليم المبلغ المطلوب للشابين مقابل تخليصها". وأضافت الوزارة أن الشابين كانا يتقاضيان مبلغًا ماليًا لقاء كل اتصال هاتف.
وتكررت حالات الخطف المفبركة في مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الماضية، حيث أقدم شاب بمدينة حماة بتأليف حادثة خطفه ليبتز والديه.
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